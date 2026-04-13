حرصت الفنانة منى أبو سديرة على توضيح حقيقة ما تردد عن تكفل الفنان خالد النبوي بمصاريف علاج زوجها الفنان سامي عبدالحليم.

وعلقت منى أبو سديرة، عبر صفحتها في موقع "فيسبوك"، على ما تردد وكتبت: "ده ردي على منشور يروج كذباً أن النجم خالد النبوي يعالج الدكتور سامي على نفقته الخاصة".

تفاصيل علاج سامي عبد الحليم

وأضافت: "أنا زوجة الدكتور سامي عبدالحليم، وبقول لحضرتك الكلام ده غير حقيقي، الدكتور سامي بيتعالج على نفقة تأمينه بأكاديمية الفنون، وله تأمين بنقابة المهن التمثيلية لم نلجأ إليه حتى الآن".

وتابعت: "كل الشكر للنجم خالد النبوي لكن دكتور سامي مستور وبيتعالج على نفقته الخاصة مع تأمينه بأكاديمية الفنون، وأسرته هي المسئولة عنه وعن كل ما يخصه، ولا يصح التصريح بأخبار غير حقيقية دون الرجوع إلى زوجته وأولاده".

واختتمت منى أبو سديرة: "شكراً للنوايا الحسنة، وغير مقبول على الإطلاق نشر أكاذيب تسيء لفخامة الدكتور سامي عبد الحليم بطل حرب أكتوبر ومعلم الأجيال".

أسرة سامي عبدالحليم توجه نداء

ووجهت أسرة الفنان الكبير سامي عبدالحليم وزوجته الفنانة منى أبو سديرة نداءً إنسانياً إلى وزير الصحة، وناشدته عبر "مصراوي" التدخل للمساعدة في نقله إلى العناية المركزة مرة أخرى، مؤكدة الحاجة لوضعه على أجهزة لا تتوفر في الغرفة الحالية.

ونُقل الفنان الكبير سامي عبدالحليم، الذي يعد من أبرز رموز الإبداع المسرحي، إلى المستشفى في مارس الماضي بعد معاناته من جلطة في المخ.

