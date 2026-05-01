طالب القائمون على الحساب الرسمي للمطرب هاني شاكر، جمهوره ومحبيه الدعاء له في محنته الصحية التي يمر بها خلال الفترة الحالية.

حساب هاني شاكر على فيسبوك يطلب الدعاء الدعاء له

وكتب الحساب الرسمي لـ هاني شاكر، على فيسبوك: "اللهم يا شافي يا معافي، أشفِ هاني شاكر شفاءً لا يغادر سقما، وخفّف عنه كل ألم، وردّ إليه صحته وعافيته، وأحفظه بعينك التي لا تنام، واجعل ما أصابه تكفيرا ورفعة له يا رب العالمين".

موقف نادية مصطفى من الشائعات المتداولة تجاه هاني شاكر

وكانت الفنانة نادية مصطفى نفت ما تردد خلال الأيام الماضية من شائعات حول وفاة هاني شاكر، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية تماما من الصحة.

وأوضحت نادية، أنها تواصلت هاتفيا مع السيدة نهلة زوجة الفنان هاني شاكر، حيث طمأنتها على حالته، وترجو الدعاء له بالشفاء وعودته لجمهوره وأسرته.

وأضافت، أن زوجة الفنان هاني شاكر طلبت منها توضيح الحقيقة للجمهور، والتأكيد على أن أي أخبار تتعلق بهاني شاكر يجب أن تصدر فقط من نجله أو من خلال نقابة المهن الموسيقية عن طريق الفنان مصطفى كامل والفنانة نادية مصطفى.

آخرهم شاكيرا .. حوادث مأساوية لوفاة عمال وفنيين أثناء تجهيز وإقامة حفلات لمطربين

مي الغيطي تنشر صورا جديدة من كواليس فيلم "The Mummy"