كشفت الفنانة مايان السيد عن وجودها في مدينة أمسترادم، ونشرت صورا ومقاطع فيديوهات من كواليس رحلتها عبر حسابها على "انستجرام".

ظهرت مايان بإطلالة شتوية أنيقة وقامت بتوثيق كواليس رحلتها هناك، إذ التقطت العديد من الصور التذكارية وسط أجواء ربيعية وكتبت: "طابع رومانسي في أمستردام"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

مايان السيد تفوز بجائزة "أفضل ممثلة" في مهرجان مالمو للسينما العربية.

احتفلت الفنانة مايان السيد بفوزها بجائزة "أفضل ممثلة" عن فيلم "كولونيا" الذي عرض ضمن فعاليات مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد.

نشرت مايان السيد صورا من كواليس فوزها بالجائزة، عبر صفحتها الرسمية على انستحرام، ظهرت وهي تلتقط عدد من الصور التذكارية مع فريق عمل الفيلم منهم الفنان أحمد السعدني والفنان الشاب عمرو رزيق.

تدور الأحداث خلال ليلة واحدة طويلة تجمع بين أب وابنه، حيث يكتشف كل منهما العديد من الأسرار عن الآخر، ويحاولان معًا تجاوز كافة خلافات الماضي والمضي قدمًا.

وشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد مالك، كامل الباشا، عابد عناني، دنيا ماهر، تأليف محمد صيام وأحمد عامر، إخراج محمد صيام.

آخر مشاركات مايان السيد في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات مايان السيد في الدراما التلفزيونية بمسلسل "نص الشعب اسمه محمد" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول محمد الذي يعمل مهندس تكييف يعيش حياة روتينية لدرجة الممل، يحاول جاهدًا تغيير نمط حياته بأي طريقة ممكنة، بينما يقع في حب فتاتين مختلفتين تمامًا ويخطط للزواج منهما في نفس الوقت، لكنه يتورط في العديد من المشاكل التي يخبئها له القدر نتيجة أفعاله.

وشارك ببطولة المسلسل كل من عصام عمر، رانيا يوسف، محمد محمود، شيرين، محمد عبد العظيم، تأليف محمد رجاء، إخراج عبد العزيز النجار.

اقرأ أيضا:

فاز بجائزة إيمي ورشح للسعفة الذهبية..10 معلومات عن مخرج مسلسل "الأمير" لـ أحمد عز





قبل مباراة الأهلي والزمالك.. نجوم بالفن يدعمون القلعة الحمراء



