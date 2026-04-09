رحل عن عالمنا الفنان الأيرلندي مايكل باتريك، عن عمر ناهز 35 عامًا، بعد معاناة مع التصلب الجانبي الضموري.

زوجة مايكل باتريك تعلن خبر وفاته

وأعلنت زوجته نعومي شيهان أن مايكل باتريك فارق الحياة في إحدى دور الرعاية المتخصصة في أيرلندا الشمالية، وسط رعاية طبية مكثفة، مشيرة إلى أن معاناته مع المرض كانت طويلة وشاقة، لكنه واجهها بشجاعة وإيمان حتى اللحظات الأخيرة، مؤكدة أن رحيله يمثل خسارة كبيرة لعائلته ومحبيه.

آخر ظهور لمايكل باتريك وأبرز أعماله الفنية

يُذكر أن الحالة الصحية لمايكل باتريك تدهورت خلال الفترة الماضية، حيث فقد القدرة على الحركة، ومن أبرز أعماله مشاركته في مسلسلات Game of Thrones، وBlue Lights، وThis Town، وكان آخر ظهور فني له من خلال فيلم تلفزيوني ألماني عُرض عام 2025.



