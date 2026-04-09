الصحة تستعد لإطلاق تطبيق ذكي لتعزيز الوعي المجتمعي

كتب : أحمد جمعة

02:05 م 09/04/2026 تعديل في 02:19 م

شعار وزارة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، خطوات جديدة وواسعة لتعزيز منظومة التحول الرقمي في قطاع الطب الوقائي، بهدف تقديم خدمات صحية ميسرة ودقيقة للمواطنين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بميكنة الخدمات الحكومية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

عقد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومركز معلومات الصحة والسكان، بحضور اللواء عمرو عايد مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور هشام مجدي رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة، والمهندس محمد عبد العظيم المدير التنفيذي لمركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول آليات تطوير أنظمة التحول الرقمي بقطاع الطب الوقائي، والتي تشمل المنظومة المتكاملة للمواليد والوفيات، ومنظومة التطعيمات الروتينية، ومراكز الوقاية من السعار، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق إلكتروني ذكي جديد للهواتف المحمولة.

وأضاف في بيان، أن نائب الوزير استعرض نجاحات ميكنة تسجيل المواليد والوفيات في نحو 5000 منشأة صحية على مستوى الجمهورية، مما ساهم في تزويد متخذي القرار بمؤشرات دقيقة حول معدلات النمو السكاني عبر “الساعة السكانية”، وتكامل قواعد البيانات مع الوزارات المعنية عبر المحول الرقمي الحكومي، بما يدعم ترشيد الموارد مثل تحديث بطاقات التموين ومتابعة المنتفعين بالمعاشات وحذف الوفيات من قواعد بيانات الناخبين.

وتابع أن الاجتماع استعرض أيضاً نجاحات المنظومة الرقمية في ميكنة جلسات التطعيم وربطها بكافة المستويات، حيث تم إرسال 18 مليون رسالة نصية لتذكير أولياء الأمور بمواعيد جرعات أطفالهم، بالإضافة إلى ميكنة 345 مركزاً لتطعيم المعقورين لضمان تسجيل الحالات ومتابعتها بدقة في جميع المحافظات.

ومن جانبه، كشف اللواء عمرو عايد، مساعد الوزير للتحول الرقمي، عن العمل الجاري حالياً لإطلاق تطبيق إلكتروني ذكي للهواتف المحمولة، والذي سيمثل نقلة نوعية في توفير مواد علمية مبسطة وموثوقة لرفع الوعي بالصحة العامة، وتعريف المواطنين بالخدمات الوقائية المتاحة في المنشآت الصحية القريبة منهم، وخلق قنوات اتصال مباشرة لدعم الثقافة الصحية المجتمعية.

وزارة الصحة مكاتب الصحة تطبيق ذكي

فيديو قد يعجبك



خدمة تتبع جديدة من النيابة.. كيف تستعيد هاتفك المسروق إلكترونيًا؟
حوادث وقضايا

خدمة تتبع جديدة من النيابة.. كيف تستعيد هاتفك المسروق إلكترونيًا؟
أمير رمسيس ينتقد قرار غلق السينمات ومنع التصوير ليلًا: "قمة العبث"
زووم

أمير رمسيس ينتقد قرار غلق السينمات ومنع التصوير ليلًا: "قمة العبث"
التعليم تحدد آلية توزيع نماذج التقييمات الأسبوعية للطلاب
مدارس

التعليم تحدد آلية توزيع نماذج التقييمات الأسبوعية للطلاب
"قومي يا بيروت".. ماجدة الرومي تعلق على القصف الإسرائيلي لـ لبنان
زووم

"قومي يا بيروت".. ماجدة الرومي تعلق على القصف الإسرائيلي لـ لبنان
بعد براءة المتهم.. تطور قضائي جديد في واقعة "فتاة الأتوبيس" بالمقطم
حوادث وقضايا

بعد براءة المتهم.. تطور قضائي جديد في واقعة "فتاة الأتوبيس" بالمقطم

"الدولة متكلبشة".. صاحب مقترح سداد ديون مصر يكشف لمصراوي التفاصيل - (حوار)
غدًا.. تمديد ساعات عمل المحلات والمولات والمقاهي حتى 11 مساءً
الأزمات الدولية لمصراوي: هدنة إيران "على الورق أكثر من الواقع"