وجهت الفنانة نادية الجندي، رسالة للشعب اللبناني بعد الأحداث التي وقعت في بيروت والعملية العسكرية التي قام بها جيش الاحتلال صباح أمس الأربعاء.

رسالة الفنانة نادية الجندي لشعب لبنان

وكتبت نادية الجندي، عبر حسابها على إنستجرام: "بردا وسلاما على لبنان وأرضها وشعبها.. ربنا يحميكم ويعدي المحنة دي بسلام".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق ظهر الأربعاء، عملية عسكرية جديدة في لبنان تحت اسم "الظلام الأبدي"، معلنا عن قصف 100 هدف في 10 دقائق في أنحاء لبنان، ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا والجرحى.

نادية الجندي تغيب عن المشاركات الفنية منذ عام 2020

يذكر أن، نادية الجندي تغيب عن المشاركات الفنية منذ عام 2020 ومشاركتها في مسلسل "سكر زيادة" بطولة نبيلة عبيد، سميحة أيوب، وهالة فاخر.

وفاة مدير التصوير عبدالحميد التوني.. تعرف على موعد ومكان الجنازة

حمادة هلال يكشف خلافه مع تامر حسني بسبب "عيش بشوقك" والأخير يرد