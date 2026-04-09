إعلان

نادية الجندي توجه رسالة للشعب اللبناني بعد أحداث بيروت

كتب : هاني صابر

10:00 ص 09/04/2026

نادية الجندي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجهت الفنانة نادية الجندي، رسالة للشعب اللبناني بعد الأحداث التي وقعت في بيروت والعملية العسكرية التي قام بها جيش الاحتلال صباح أمس الأربعاء.

رسالة الفنانة نادية الجندي لشعب لبنان

وكتبت نادية الجندي، عبر حسابها على إنستجرام: "بردا وسلاما على لبنان وأرضها وشعبها.. ربنا يحميكم ويعدي المحنة دي بسلام".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق ظهر الأربعاء، عملية عسكرية جديدة في لبنان تحت اسم "الظلام الأبدي"، معلنا عن قصف 100 هدف في 10 دقائق في أنحاء لبنان، ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا والجرحى.

نادية الجندي تغيب عن المشاركات الفنية منذ عام 2020

يذكر أن، نادية الجندي تغيب عن المشاركات الفنية منذ عام 2020 ومشاركتها في مسلسل "سكر زيادة" بطولة نبيلة عبيد، سميحة أيوب، وهالة فاخر.

نادية الجندي لبنان مسلسل سكر زيادة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

التعليم تحدد آلية توزيع نماذج التقييمات الأسبوعية للطلاب
مدارس

التعليم تحدد آلية توزيع نماذج التقييمات الأسبوعية للطلاب
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الخميس
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الخميس
خدمة تتبع جديدة من النيابة.. كيف تستعيد هاتفك المسروق إلكترونيًا؟
حوادث وقضايا

خدمة تتبع جديدة من النيابة.. كيف تستعيد هاتفك المسروق إلكترونيًا؟
حكاية ملوحة كلب البحر.. من بحيرة ناصر إلى موائد شم النسيم - فيديو وصور
أخبار المحافظات

حكاية ملوحة كلب البحر.. من بحيرة ناصر إلى موائد شم النسيم - فيديو وصور

أمير رمسيس ينتقد قرار غلق السينمات ومنع التصوير ليلًا: "قمة العبث"
زووم

أمير رمسيس ينتقد قرار غلق السينمات ومنع التصوير ليلًا: "قمة العبث"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الدولة متكلبشة".. صاحب مقترح سداد ديون مصر يكشف لمصراوي التفاصيل - (حوار)
غدًا.. تمديد ساعات عمل المحلات والمولات والمقاهي حتى 11 مساءً
الأزمات الدولية لمصراوي: هدنة إيران "على الورق أكثر من الواقع"