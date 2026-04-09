طلب مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس ، بعد جلسة ترأسها رئيس الجمهورية جوزيف عون في قصر بعبدا، من الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، المباشرة بتعزيز بسط سيطرة الدولة في محافظة بيروت وحصر السلاح فيها بيد القوى الشرعية.

ونقلت "الوكالة الوطنية للاعلام"، عن رئيس الحكومة نواف سلام قوله ، في ختام الجلسة: "حفاظا على سلامة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم، يُطلب إلى الجيش والقوى الأمنية المباشرة فورا بتعزيز بسط سيطرة الدولة الكاملة على محافظة بيروت وحصر السلاح فيها بالقوى الشرعية وحدها".

وختم سلام: "قررنا التقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل بسبب اعتدءاتها على لبنان".