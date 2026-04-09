يحل المطرب حمزة نمرة، ضيفا على برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، يوم الإثنين المقبل على شاشة الحياة.

حمزة نمرة يتحدث عن ألبومه الجديد

ويقدم حمزة نمرة خلال الحلقة باقة من أشهر أغانيه ومنها أغاني ألبومه الجديد "قرار شخصي" الذي قام بتلحين جميع أغانيه باستثناء أغنية واحدة، وحقق الألبوم نجاحا كبيرا.

ويكشف حمزة نمرة خلال الحلقة عددًا من المفاجآت الغنائية، وكواليس لم تذع من قبل، كما يقوم حمزة بغناء بعض الأغاني من ألبومه ومنها "بتستخبي"، "اتخمينا"، "يا عزيز عيني"، "شمس وهوا"، "وافتكر"، "طال غيابك".

موعد عرض برنامج "واحد من الناس"

يعرض برنامج "واحد من الناس" يوم الإثنين المقبل الموافق 13 أبريل في التاسعة والنصف مساء، على شاشة الحياة.



