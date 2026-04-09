تستعد المطربة أنغام لتقديم حفلها الغنائي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، على مسرح "سبيس 42" (أرينا)، وذلك يوم 25 أبريل.

شروط حفل أنغام



وقامت الجهة المنظمة بوضع ما يزيد على 10 شروط لحضور الحفل، منها منع دخول من هم أقل من 12 عاماً، وحظر دخول شواحن الهواتف المحمولة، والعطور، والولاعات، والأعلام، وأجهزة التسجيل، وغيرها.

أسعار تذاكر حفل أنغام



طرحت تذاكر حفل المطربة أنغام للحجز الإلكتروني، بداية من مساء أمس الأربعاء، وقسمت إلى 3 فئات، وهي ما يعادلها بالجنيه المصري: 4445، و8966، و 11980 جنيهاً.

وأحيت أنغام مؤخراً حفلاً أقيم على مسرح "عبادي الجوهر أرينا" بالسعودية، قدمت فيه أشهر أغانيها، ومنها: "وين تروح"، و"قلبك"، و"يا ريتك فاهمني"، إلى جانب أحدث أعمالها أغنية "مش قادرة".

آخر أعمال أنغام

يذكر أن أنغام قدمت أغنية "مش حبيبي وبس" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، في مقدمة مسلسل "اتنين غيرنا"، الذي عرض في موسم رمضان 2026، وهو من بطولة النجم آسر ياسين والنجمة دينا الشربيني.

