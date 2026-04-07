أمام محطة كهرباء.. موسيقي إيراني يتحدى تهديدات ترامب (فيديو)

كتب : مصطفى حمزة

01:20 م 07/04/2026

علي قمصري

أعلن الموسيقي الإيراني علي قمصري، تحديه لتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب البنية التحتية المدنية الإيرانية، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب، اليوم الثلاثاء.

وظهر علي قمصري في مقطع فيديو نشرته السفارة الإيرانية في هولندا عبر صفحتها على منصة "إكس"، وهو جالس على حصيرة تقليدية أمام محطة لتوليد الطاقة والكهرباء، يعزف على آلة "الطار"، وهي من الآلات الموسيقية التقليدية العريقة في إيران.

وعلقت صفحة السفارة الإيرانية على الفيديو قائلة: "صباح الخير. استمتعوا بالموسيقى الإيرانية التقليدية. يعزف الموسيقي الإيراني قمصري أمام محطة توليد كهرباء، وهي بنية تحتية مدنية مهددة بالدمار. إنه يعزف من أجل الإنسانية، ضد الحرب، ضد الدمار، ومن أجل الحياة".

ويعد علي قمصري من أبرز الموسيقيين الإيرانيين، ونال شهرته من براعته في العزف على الآلات الموسيقية التقليدية في إيران، ومنها: الطار، والستار، والديوان، بالإضافة إلى الجيتار.

و نال جائزة "أفضل عازف آلات موسيقية للعام" من الأكاديمية الإيرانية للموسيقى، كما رُشِّح لجائزة "أفضل ملحن للعام". وأصدر قمصري 14 ألبومًا من مؤلفاته الموسيقية، وهو مؤسس معهد الموسيقى الفارسية في طهران، وأستاذ التأليف الموسيقي ونظرية الموسيقى الفارسية في جامعة طهران.


