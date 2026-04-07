أعلن الموسيقي الإيراني علي قمصري، تحديه لتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب البنية التحتية المدنية الإيرانية، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب، اليوم الثلاثاء.

وظهر علي قمصري في مقطع فيديو نشرته السفارة الإيرانية في هولندا عبر صفحتها على منصة "إكس"، وهو جالس على حصيرة تقليدية أمام محطة لتوليد الطاقة والكهرباء، يعزف على آلة "الطار"، وهي من الآلات الموسيقية التقليدية العريقة في إيران.

علي قمصري والعزف ضد الحرب

وعلقت صفحة السفارة الإيرانية على الفيديو قائلة: "صباح الخير. استمتعوا بالموسيقى الإيرانية التقليدية. يعزف الموسيقي الإيراني قمصري أمام محطة توليد كهرباء، وهي بنية تحتية مدنية مهددة بالدمار. إنه يعزف من أجل الإنسانية، ضد الحرب، ضد الدمار، ومن أجل الحياة".

ويعد علي قمصري من أبرز الموسيقيين الإيرانيين، ونال شهرته من براعته في العزف على الآلات الموسيقية التقليدية في إيران، ومنها: الطار، والستار، والديوان، بالإضافة إلى الجيتار.

و نال جائزة "أفضل عازف آلات موسيقية للعام" من الأكاديمية الإيرانية للموسيقى، كما رُشِّح لجائزة "أفضل ملحن للعام". وأصدر قمصري 14 ألبومًا من مؤلفاته الموسيقية، وهو مؤسس معهد الموسيقى الفارسية في طهران، وأستاذ التأليف الموسيقي ونظرية الموسيقى الفارسية في جامعة طهران.



علي قمصري يعزف أمام محطة الطاقة و الكهرباء

While Trump threatens to target power plants, Iranian musician Ali Ghamsari sits beside one & plays for peace, for light, for life.

Targeting civilian infrastructure is not strategy — it is a #Warcrime.

When power speaks the language of destruction, humanity answers with music. pic.twitter.com/PFWqEb5ZhI — ☫ Iran Embassy in The Hague, The Netherlands (@IRAN_in_NL) April 7, 2026

