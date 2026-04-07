طعنه أمام باب المستشفى.. تفاصيل الاعتداء على طبيب عظام في الإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

02:45 م 07/04/2026

تباشر جهات التحقيق بالإسكندرية تحقيقاتها في واقعة اعتداء تعرض لها طبيب عظام بمستشفى جمال عبد الناصر، إثر إصابته بجروح طعنيّة في منطقة البطن أمام الباب الرئيسي للمستشفى، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من التحفظ على المتهم عقب توقيفه بمعرفة عدد من المواطنين بمحيط الحادث.

تفاصيل الواقعة

تعود الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، بلاغًا، يفيد بوقوع اعتداء بسلاح أبيض على طبيب شاب أمام مستشفى جمال عبد الناصر نطاق قسم شرطة باب شرقي.

وكشفت التحريات أنه أثناء قيام المجني عليه (م. أ. أ) طبيب عظام، بركن سيارته أمام المستشفى، فاجأه المتهم (أ. ش.) بالخروج من إحدى الحدائق المجاورة والتعدي عليه، مما أسفر عن إصابته بكسور وجروح قطعية بالبطن.

تدخل المارة والتحفظ على المتهم

وتبين أن المتهم حاول الفرار من موقع الحادث عقب تنفيذ الاعتداء، إلا أن عددًا من المواطنين المتواجدين في المحيط تتبعوه وأوقفوا سيارة أجرة كان يحاول استقلالها للمغادرة.
وتمكن الأهالي من التحفظ على المتهم حتى وصول القوة الأمنية التي اقتادته إلى قسم شرطة باب شرقي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

نُقل الطبيب المصاب فورا إلى داخل المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، حيث وصفت التقارير الطبية حالته بالمستقرة حاليًا.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسماع أقوال المصاب فور تحسن حالته الصحية.

