محمود حمدان يكشف لـ"مصراوي" موعد ومكان عزاء والده

كتب : مصطفى حمزة

02:35 م 07/04/2026 تعديل في 03:00 م

توجه المؤلف محمود حمدان إلى محافظة البحيرة لتشييع جنازة والده، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء.

وقال محمود حمدان، في تصريح خاص لـ "مصراوي"، عن جنازة والده: "إن شاء الله الجنازة عقب صلاة العصر، في مدينة المحمودية بالبحيرة".

وعن موعد العزاء قال: "يقام العزاء في مسجد الحامدية الشاذلية، عقب صلاة المغرب، مساء الجمعة القادم".

وأعلن محمود حمدان، عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، عن الوفاة وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي، اللهم اغفر له وارحمه، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأكرم نزله ووسّع مدخله، اللهم اجعل مرضه وصبره عليه في ميزان حسناته، اللهم اجعل قبره روحًا وريحانًا، وافرشه من فراش الجنة، وأنِر عليه قبره بنور من رحمتك".

يُذكر أن المؤلف محمود حمدان تعاون للعام الثاني على التوالي مع النجم أحمد العوضي في موسم رمضان الماضي، إذ كتب مسلسل "علي كلاي"، الذي عُرض عبر قنوات "ON" و"ON دراما" ومنصة "Watch It".

وشارك في بطولة "علي كلاي" النجوم: أحمد العوضي، درة، عصام السقا، طارق الدسوقي، محمود البزاوي، يارا السكري، والمطربة رحمة محسن؛ والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

