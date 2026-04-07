كشفت الشركة المنتجة لفيلم "إذما" عن البوستر الدعائي الرسمي للفيلم استعدادا لعرضه بالسينمات ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المقبل.

ونشرت الشركة المنتجة البوستر عبر صفحتها الرسمية على انستجرام وكتبت: "إذما يحلم، يجدني، فيلم إذما في جميع دور العرض المصرية في عيد الأضحى و 18 يونيو في جميع الدول العربية، وتصدر البوستر عدد من نجوم الفيلم هم الفنان أحمد داود، الفنان الشاب حمزة دياب، الفنانة سلمى أبو ضيف، والفنانة جيسيكا حسام الدين.

كواليس فيلم "إذما"

تدور أحداث الفيلم حول شاب ثلاثيني يتلقى هدية غامضة في عيد ميلاده من شخص غير متوقع، فتتغير حياته بعدها تمامًا ويدخل في العديد من التجارب، ويبدأ في إعادة النظر إلى ماضيه ومحاولة اكتشاف ذاته، والسعي نحو إصلاح حياته المحطمة.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد داود، سلمى أبو ضيف، بسنت شوقي، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، تأليف وإخراج محمد صادق.

أحمد داود ينتظر عرض فيلم "الكراش"

يشارك الفنان أحمد داوود ببطولة فيلم الكراش وسط مجموعة من نجوم السينما المصرية هم باسم سمرة، ميرنا جميل، شيرين رضا، مريم الجندي، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث الفيلم حول علاقة حب بين سيدة أعمال ثرية ومحاسب بسيط، بعد لقاء صدفة يتحول إلى سلسلة من المواقف الطريفة. يركز العمل على الفوارق الاجتماعية والنفسية بين الشخصيتين، متسائلًا عما إذا كان الحب قادرًا على تجاوز كل هذه الفوارق.

