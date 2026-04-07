إعلان

طرح البوستر الدعائي لفيلم "إذما" استعدادا لعرضه بالسينمات

كتب : مروان الطيب

03:39 م 07/04/2026

أحمد داود

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "إذما" عن البوستر الدعائي الرسمي للفيلم استعدادا لعرضه بالسينمات ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المقبل.

ونشرت الشركة المنتجة البوستر عبر صفحتها الرسمية على انستجرام وكتبت: "إذما يحلم، يجدني، فيلم إذما في جميع دور العرض المصرية في عيد الأضحى و 18 يونيو في جميع الدول العربية، وتصدر البوستر عدد من نجوم الفيلم هم الفنان أحمد داود، الفنان الشاب حمزة دياب، الفنانة سلمى أبو ضيف، والفنانة جيسيكا حسام الدين.

كواليس فيلم "إذما"

تدور أحداث الفيلم حول شاب ثلاثيني يتلقى هدية غامضة في عيد ميلاده من شخص غير متوقع، فتتغير حياته بعدها تمامًا ويدخل في العديد من التجارب، ويبدأ في إعادة النظر إلى ماضيه ومحاولة اكتشاف ذاته، والسعي نحو إصلاح حياته المحطمة.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد داود، سلمى أبو ضيف، بسنت شوقي، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، تأليف وإخراج محمد صادق.

أحمد داود ينتظر عرض فيلم "الكراش"

يشارك الفنان أحمد داوود ببطولة فيلم الكراش وسط مجموعة من نجوم السينما المصرية هم باسم سمرة، ميرنا جميل، شيرين رضا، مريم الجندي، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث الفيلم حول علاقة حب بين سيدة أعمال ثرية ومحاسب بسيط، بعد لقاء صدفة يتحول إلى سلسلة من المواقف الطريفة. يركز العمل على الفوارق الاجتماعية والنفسية بين الشخصيتين، متسائلًا عما إذا كان الحب قادرًا على تجاوز كل هذه الفوارق.

البوستر الدعائي لفيلم إذما

اقرأ أيضا:
سلمى أبو ضيف فيلم الكراش فيلم إذما أحمد داود

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

