تواصل السلطات التركية تنفيذ عدد من العمليات الأمنية التي تستهدف خلالها عدد من النجوم الأتراك بسبب حيازتهم مواد مخدرة، وضمت القائمة عدد من المشاهير الأتراك أبرزهم مصطفى جيجلي وإبراهيم تشيليكول.

كواليس القبض على نجوم أتراك بسبب المخدرات

أصدرت السلطات التركية بيانا رسميا كشفت خلاله عن الاشتباه بعدد من الفنانين الأتراك منهم ملاك موسو، بنجو وإرساي، سيمجي ساجين، أونر وإلكاي شينجان ومن المقرر أن يتم التحقيق معهم خلال الساعات المقبلة.

وتضمن البيان عدد من الاتهامات التي طالت هؤلاء الفنانين بحيازة وشراء مواد مخدرة، إذ قامت وحدات مكافحة المخدرات التركية بعدد من المداهمات الأمنية بعد الحصول على إذن قضائي مع استمرار التحقيقات.

القبض على الممثلة التركية هاندا أرتشيل وصديقها بسبب المخدرات

ألقت السلطات التركية القبض على عدد من المشاهير منهم النجمة التركية هاندا ارتشيل إلى جانب حبيبها السابق هاكان صابانجي، بعد تداول أنباء عن إدراجهما ضمن قائمة المشتبه بهم في ما يُعرف إعلاميًا بـ"ملف المخدرات"، الذي يستهدف شخصيات بارزة من عالم الفن والأعمال في تركيا.

تصدرت الممثلة التركية هاندا أرتشيل، محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما أصدرت السلطات التركية أوامر توقيف بحق 7 أشخاص ضمن تحقيقات موسّعة تتعلق بقضية مخدرات يُشتبه بتورط عدد من الشخصيات العامة والمشاهير فيها، منها النجمة التركية هاندا ارتشيل القضية إلى جانب حبيبها السابق هاكان صابانجي، بعد تداول أنباء عن إدراجهما ضمن قائمة المشتبه بهم في ما يُعرف إعلاميًا بـ"ملف المخدرات"، الذي يستهدف شخصيات بارزة من عالم الفن والأعمال في تركيا.

اقرأ أيضا:

