حسين فهمي يواصل الترويج لفيلمه العالمي "The Story I Found in China"

كتب : مروان الطيب

11:06 ص 07/04/2026
    النجم حسين فهمي_1
    حسين فهمي يروج لفيلمه الصيني الجديد_3
    حسين فهمي مع معجبيه_2

يواصل النجم الكبير ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حسين فهمي الترويج لفيلمه العالمي "The Story I Found in China" احتفالا بمرور 70 عاما على العلاقات المصرية الصينية.

ونشر حسين فهمي صورا جديدة من أحدث ظهور له في الصين عبر صفحته الرسمية على "انستجرام"، وكتب: "أثناء تصوير الفيلم الصيني "The Story I Found in China" القصة التي وجدتها في الصين من داخل المعبد السماوي".

كواليس فيلم "The Story I Found in China"

ينتمي الفيلم إلى نوعية "الدوكيودراما" التي تمزج بين التوثيق والدراما، وتدور أحداثه في مدن صينية عدة، من بينها بكين وهانتشو وسوتشو وشنتشن، عبر حكايات إنسانية يرويها البطل داخل المجتمع الصيني.

ويجسد حسين فهمي شخصية "رحالة عجوز" يمتلك حكمة كبيرة صقلتها قسوة الحياة، مؤكدًا حماسه للتجربة التي تعزز التقارب الثقافي بين البلدين. ومن المقرر عرض الفيلم عبر منصات CGTN العالمية.

آخر مشاركات حسين فهمي على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات حسين فهمي على شاشة السينما بفيلم "الملحد" عام 2025.

تدور أحداث الفيلم في إطار درامي، إذ يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

وشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، تارا عماد، شيرين رضا، تأليف إبراهيم عيسي، إخراج محمد جمال العدل.

يتقدمهم المحترف الأجنبي.. 5 غيابات تضرب الأهلي في مواجهة سيراميكا كليوباترا
"درس صعب وأدعو لوالدته".. أول تعليق لميدو بعد أزمة حبس نجله
حين أصبح الهروب مستحيلًا.. كيف حصد حريق مصنع ملابس بالزيتون 9 أرواح في
إصابة 12 عاملًا في انقلاب سيارة ربع نقل داخل ترعة بالأقصر
مسؤول أمريكي: "ترامب مثل الكلب المسعور متعطش دائمًا للدماء"
