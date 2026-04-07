كشف تقرير الطب الشرعي تفاصيل صادمة في واقعة مقتل الطفلة سما محمد الرفاعي، 4 سنوات، بقرية ميت شهالة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، مؤكدًا أن سبب الوفاة صدمة عصبية وتوقف بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة سكب مياه مغلية على جسدها.

تقرير الطب الشرعي

أوضح التقرير أن جسد الطفلة يحمل آثار حروق وكدمات متعددة، بعضها حديث والآخر قديم، ما يشير إلى تعرضها لتعذيب متكرر، وأن الإصابات لم تكن وليدة لحظة واحدة.

اعترافات زوجة الأب

وخلال التحقيقات، قالت زوجة الأب إن الطفلة كانت تشتكي لها من اعتداءات جنسية داخل المنزل، مؤكدة أن الأب والجد كانا يتعديان عليها، وهو ما تسبب لها في تبول لا إرادي ومشكلات في الإخراج.

وأضافت في أقوالها أنها كانت تضرب الطفلة وتعاقبها بسبب ذلك، قائلة إنها كانت تسكب عليها المياه المغلية كنوع من العقاب، ما أدى في النهاية إلى وفاتها.

"التربي" يكشف بداية الخيط

وفي رواية تكشف بداية الواقعة، قال محمود علي، تربي مقابر القرية، لموقع مصراوي، إنه فوجئ يوم الجمعة الماضية، أثناء تواجده بالمقابر وسماع قرآن الظهر، بجد الطفلة يطلب دفنها بشكل عاجل.

وأضاف أنه طلب تصريح الدفن، إلا أن الجد أكد عدم وجوده، كما لم يكن الأب حاضرًا في البداية، ما أثار شكوكه، خاصة مع الإصرار على سرعة الدفن.

شك يتحول إلى بلاغ

وأوضح التربي أنه رفض إتمام الدفن دون أوراق رسمية، وبادر بإبلاغ مباحث مركز الشهداء، للاشتباه في وجود شبهة جنائية، لتتحرك الأجهزة الأمنية على الفور وتكشف تفاصيل الواقعة.

صراخ كان يسمعه الجميع

وأكد عدد من الجيران أنهم كانوا يسمعون صراخ الطفلة بشكل متكرر نتيجة تعرضها للضرب والتعذيب داخل المنزل، مشيرين إلى أن ما حدث كان نتيجة معاناة مستمرة.

خلفية الواقعة

تعود تفاصيل الحادث إلى محاولة أسرة الطفلة دفنها دون تصريح رسمي، إلا أن يقظة تربي القرية وبلاغه كانا السبب في كشف الجريمة، بعد العثور على آثار تعذيب واضحة على الجثمان.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجد ووالد الطفلة وزوجة الأب، وقررت جهات التحقيق حبسهم على ذمة القضية، مع استمرار التحقيقات لكشف كافة الملابسات.

جريمة هزت المنوفية

أثارت الواقعة حالة من الغضب والحزن بين الأهالي، بعد انكشاف تفاصيلها، في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها القرية، والتي بدأت بمحاولة دفن سريعة، وانتهت بكشف مأساة طفلة لم تجد من يحميها.

اقرأ أيضًا..

"حاولوا يداروا على جريمتهم".. القصة الكاملة لوفاة طفلة بعد تعذيبها في المنوفية

"طلعت مش بنتهم".. مفاجأة جديدة في واقعة تعذيب وقتل طفلة ميت شهالة بالمنوفية

"جريمة داخل بيت العيلة".. جد ينهي حياة حفيدته بقرية ميت شهالة بالمنوفية