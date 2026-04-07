كشفت الفنانة ميس حمدان عن مقطع فيديو جديد نشرته عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام.

وظهرت ميس في الفيديو بإطلالة صيفية أنيقة وهي تتجول داخل أحد الحدائق، وحاز الفيديو على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

آخر مشاركات ميس حمدان في الدراما التلفزيونية

وكانت آخر مشاركات ميس حمدان في الدراما التلفزيونية بظهورها كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "قلبي ومفتاحه" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول امرأة مطلقة تسعى للعودة إلى زوجها من أجل ابنها الصغير عن طريق إيجاد رجل يقوم بدور الـ(مُحلل)، ثم تلتقي عن طريق الصدفة بسائق في إحدى تطبيقات النقل الخاص وهو غير متزوج، وتعرض عليه الزواج لحل أزمتها، دون أن تكشف له عن دافعها الحقيقي للزواج منه.

وشارك ببطولة المسلسل كل من مي عز الدين، دياب، أشرف عبدالباقي، أحمد خالد صالح، تأليف تامر محسن ومها الوزير، إخراج تامر محسن.

آخر مشاركات ميس حمدان على شاشة السينما

بينما كانت آخر مشاركات الفنانة ميس حمدان على شاشة السينما بفيلم "أسود ملون" عام 2024.

تدور أحداث الفيلم حول منظمة حفلات زفاف، والتي تلجأ إلى طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية للتخلص من أزمتها العاطفية، وبظهور شاب في حياتها؛ تنقلب الأمور رأسًا على عقب.

وشارك ببطولة الفيلم كل من رنا رئيس، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمدالكيلاني، محمود حافظ، تأليف أحمد عبد الفتاح عثمان، إخراج حسن البلاسي.

اقرأ أيضا:

نجل عبدالرحمن أبو زهرة يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لوالده





"معلش يا صاحبي".. تامر حسني ينشر فيديو طريف لحظة سقوطه في كواليس "عمر وسلمى"



