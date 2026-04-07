وفاة معلمة أسفل عجلات قطار في قنا أثناء عودتها من العمل

كتب : أحمد الجندي

02:41 م 07/04/2026

خلف الزناتي نقيب المعلمين

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بقنا، يفيد بوفاة حنان محمد أحمد، معلمة بمدرسة العسيرات الابتدائية، أسفل عجلات القطار أثناء مرورها على قضبان السكة الحديد، خلال عودتها من المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي.

مصرع معلمة في حادث قطار خلال عودتها للمنزل

على الفور، كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، شاكر أبو بكر رئيس النقابة الفرعية بقنا، بالتوجه إلى المستشفى، ومساندة أهلها في مصابهم الأليم، وتقديم واجب العزاء لهم، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة، مشددًا على سرعة إنهاء صرف مستحقاتها المالية وتسليمها لأسرتها.

ويتقدم خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب بخالص العزاء لأسرة المعلمة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

