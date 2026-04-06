كشف الفنان أحمد عبد الله محمود تفاصيل قصة حب استثنائية بدأت في سنوات الدراسة قبل أن تظهر مجددًا نحو 20 عامًا، مؤكدًا أن الصدفة لعبت الدور الأكبر في إعادة التواصل بينه وبين زوجته مها بعد سنوات طويلة من البعد.

تفاصيل قصة الحب والزواج

وأوضح "عبدالله"، خلال لقائه في برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا، أن اللقاء المفاجئ جمعهما داخل أحد التجمعات السكنية بمدينة السادس من أكتوبر، حيث اكتشفا أنهما جيران منذ فترة دون أن يعلم أي منهما بوجود الآخر، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة من التواصل.

وبيّن أن اللقاء المفاجئ حدث أثناء خروج "مها" مع طفلتها، إذ التقيا صدفة واكتشفا أنهما جيران منذ فترة طويلة دون معرفة مسبقة.

وأشار إلى أن العلاقة لم تُستأنف فورًا، خاصة أنها كانت متزوجة حينها، حيث اقتصر الأمر على تبادل التحية، قبل أن يتجدد التواصل لاحقًا بعد وفاة زوجها، وهو ما أعاد إليه مشاعر قديمة، إلى جانب إحساس بالمسؤولية تجاهها وأبنائها.

وأضاف أن بداية القصة تعود إلى سنوات الدراسة، عندما كان في سن الخامسة عشرة، حيث تعلّق بها من بعيد وحاول أكثر من مرة التعبير عن مشاعره، لكنها لم تكن مهتمة حينها لصغر سنهما، ورغم نصيحة والده الراحل عبد الله محمود بالتريث، لم تكتمل العلاقة في ذلك الوقت، قبل أن تعود من جديد بعد سنوات طويلة بشكل غير متوقع.

أزمة رشدي أباظة

أثار الفنان أحمد عبدالله محمود جدلًا بسبب تصريحاته عن الفنان الراحل رشدي أباظة، حيث قال: "لو رشدي أباظة كان عايش كان هياخد أجره نسوان"، مما أغضب أسرة الراحل لاحقًا، قبل أن يقدم اعتذارًا عبر حسابه على "فيسبوك" مؤكداً احترامه الكبير للفنان الراحل ورؤيته له كأسطورة فنية وإنسانية.

آخر أعمال الفنان أحمد عبدالله في الدراما

شارك أحمد عبدالله محمود مؤخرًا في مسلسل "علي كلاي" الذي عرض في دراما رمضان 2026، وجسد فيه شخصية خليل الملك، أحد أهالي التوفيقية، كما تعاون أحمد العوضي في مسلسلات أخرى مثل "اللي مالوش كبير"، "ضرب نار"، و"حق عرب".





