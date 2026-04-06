أحمد عبد الله محمود يكشف قصة حبه لزوجته بعد 20 عامًا من الفراق

كتب : معتز عباس

10:48 م 06/04/2026

كشف الفنان أحمد عبد الله محمود، تفاصيل قصة حب بدأت في سنوات الدراسة، قبل أن تعود للظهور مجددًا بعد مرور نحو 20 عامًا، خلال لقاء تلفزيوني تحدث فيه عن بدايات تعارفه بزوجته «مها» وتطور العلاقة بينهما عبر مراحل مختلفة من الحياة.

تفاصيل قصة الحب والزواج

وأوضح "عبدالله"، خلال لقائه في برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا، أن اللقاء المفاجئ جمعهما داخل أحد التجمعات السكنية بمدينة السادس من أكتوبر، حيث اكتشفا أنهما جيران منذ فترة دون أن يعلم أي منهما بوجود الآخر، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة من التواصل.

وبيّن أن اللقاء المفاجئ حدث أثناء خروج "مها" مع طفلتها، إذ التقيا صدفة واكتشفا أنهما جيران منذ فترة طويلة دون معرفة مسبقة.

وأشار إلى أن العلاقة لم تُستأنف فورًا، خاصة أنها كانت متزوجة حينها، حيث اقتصر الأمر على تبادل التحية، قبل أن يتجدد التواصل لاحقًا بعد وفاة زوجها، وهو ما أعاد إليه مشاعر قديمة، إلى جانب إحساس بالمسؤولية تجاهها وأبنائها.

وأضاف أن بداية القصة تعود إلى سنوات الدراسة، عندما كان في سن الخامسة عشرة، حيث تعلّق بها من بعيد وحاول أكثر من مرة التعبير عن مشاعره، لكنها لم تكن مهتمة حينها لصغر سنهما، ورغم نصيحة والده الراحل عبد الله محمود بالتريث، لم تكتمل العلاقة في ذلك الوقت، قبل أن تعود من جديد بعد سنوات طويلة بشكل غير متوقع.

أزمة رشدي أباظة

أثار الفنان أحمد عبدالله محمود جدلًا بسبب تصريحاته عن الفنان الراحل رشدي أباظة، حيث قال: "لو رشدي أباظة كان عايش كان هياخد أجره نسوان"، مما أغضب أسرة الراحل لاحقًا، قبل أن يقدم اعتذارًا عبر حسابه على "فيسبوك" مؤكداً احترامه الكبير للفنان الراحل ورؤيته له كأسطورة فنية وإنسانية.

آخر أعمال الفنان أحمد عبدالله في الدراما

شارك أحمد عبدالله محمود مؤخرًا في مسلسل "علي كلاي" الذي عرض في دراما رمضان 2026، وجسد فيه شخصية خليل الملك، أحد أهالي التوفيقية، كما تعاون أحمد العوضي في مسلسلات أخرى مثل "اللي مالوش كبير"، "ضرب نار"، و"حق عرب".


حقيقة تغيير مواعيد امتحانات نهاية العام 2026.. التفاصيل كاملة
ترامب: تدمير جسور إيران ومحطات الطاقة سيستغرق أربع ساعات
انطلاق "الملتقى الأول للمجتمع الأهلي المصري" بالشراكة بين "مؤسسة ساويرس"
صحفي لترامب: البعض يطالب بتقييم صحتك العقلية.. الأخير يرد: "لم أسمع بذلك"
ليلة حزن في جهينة.. قصة وفاة شاب وأمه وطفله بحادث صحراوي سوهاج (فيديو
