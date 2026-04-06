تحدثت الفنانة درة عن نجاح مسلسلها "علي كلاي" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

حلت درة ضيفة على برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامي عمرو الليثي، وتطرقت خلال حديثها عن نجاح شخصية "ميادة" ضمن أحداث المسلسل، وعن ردود أفعال الجمهور، إلى جانب حديثها عن مقولة الأكثر مشاهدة المثيرة للجدل.

درة تتحدث عن نجاح "علي كلاي" في رمضان 2026

وعن توقعها النجاح لمسلسل "علي كلاي"، قالت: "ببقى عايزة اجتهد طول الوقت وبفكر أعمل إيه في الشخصية مش بقعد أتوقع أوي لكن اللي حواليا في العمل كانوا بيقولوا لي واحنا من الاول كنا شايفين ان شخصية ميادة قائمة بذاتها بكل تفاصيلها ومن المشاهد اللي كانت ببتتعمل حسيت واتمنين ان الشخصية تعمل بصمة، ومبحبش كلمة التريند ولا بحب اقولها ومبحبش منطق الترين أوي بس خليني اقول نجاح".

هل التريند هو مؤشر لنجاح أي عمل

وعن رأيها في التريند ومقولة "الأكثر مشاهدة"، أوضحت: "نجاح المسلسل بنعرفه حتى من قبل التريند، والناس في الشارع هي اللي بتعرف الواحد قد ايه هو متشاف، وموضوع التريند من المؤشرات ولو انت عارف ان العمل ده ناجح وكل اللي حواليك بيتكلموا عنه ولقيته طالع تريند هتتوقع ان ده حقيقي، لكن حاجة انت عمرك ما سمعت عنها وتلاقيه الفنان صاحب العمل بيقول انا تريند مش هتصدق".

أعمال تنتظر درة عرضها قريبا

تشارك درة النجمة يسرا بطولة فيلم "الست لما" وسط مجموعة من نجوم السينما المصرية هم ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، محمد جمعة، تأليف مصطفى بدوي وكيرلس أيمن فوزي، إخراج خالد أبو غريب.

كما تشارك بمسلسل "قلب شمس" بطولة محمد سامي، يسرا، إنجي المقدم، سوسن بدر، إنتصار، تأليف وإخراج محمد سامي.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، حيث يسلط الضوء على العلاقات الأسرية والمواقف الإنسانية المختلفة والمؤثرة التي يواجهها الأفراد في المجتمع المصري.

