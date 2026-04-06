إعلان

ماذا قالت الفنانة درة عن نجاح مسلسل علي كلاي بعد عرضه في رمضان 2026؟

كتب : مروان الطيب

01:42 م 06/04/2026 تعديل في 02:48 م

الفنانة درة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدثت الفنانة درة عن نجاح مسلسلها "علي كلاي" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

حلت درة ضيفة على برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامي عمرو الليثي، وتطرقت خلال حديثها عن نجاح شخصية "ميادة" ضمن أحداث المسلسل، وعن ردود أفعال الجمهور، إلى جانب حديثها عن مقولة الأكثر مشاهدة المثيرة للجدل.

درة تتحدث عن نجاح "علي كلاي" في رمضان 2026

وعن توقعها النجاح لمسلسل "علي كلاي"، قالت: "ببقى عايزة اجتهد طول الوقت وبفكر أعمل إيه في الشخصية مش بقعد أتوقع أوي لكن اللي حواليا في العمل كانوا بيقولوا لي واحنا من الاول كنا شايفين ان شخصية ميادة قائمة بذاتها بكل تفاصيلها ومن المشاهد اللي كانت ببتتعمل حسيت واتمنين ان الشخصية تعمل بصمة، ومبحبش كلمة التريند ولا بحب اقولها ومبحبش منطق الترين أوي بس خليني اقول نجاح".

هل التريند هو مؤشر لنجاح أي عمل

وعن رأيها في التريند ومقولة "الأكثر مشاهدة"، أوضحت: "نجاح المسلسل بنعرفه حتى من قبل التريند، والناس في الشارع هي اللي بتعرف الواحد قد ايه هو متشاف، وموضوع التريند من المؤشرات ولو انت عارف ان العمل ده ناجح وكل اللي حواليك بيتكلموا عنه ولقيته طالع تريند هتتوقع ان ده حقيقي، لكن حاجة انت عمرك ما سمعت عنها وتلاقيه الفنان صاحب العمل بيقول انا تريند مش هتصدق".

أعمال تنتظر درة عرضها قريبا

تشارك درة النجمة يسرا بطولة فيلم "الست لما" وسط مجموعة من نجوم السينما المصرية هم ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، محمد جمعة، تأليف مصطفى بدوي وكيرلس أيمن فوزي، إخراج خالد أبو غريب.

كما تشارك بمسلسل "قلب شمس" بطولة محمد سامي، يسرا، إنجي المقدم، سوسن بدر، إنتصار، تأليف وإخراج محمد سامي.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، حيث يسلط الضوء على العلاقات الأسرية والمواقف الإنسانية المختلفة والمؤثرة التي يواجهها الأفراد في المجتمع المصري.

الفنانة درة اقرأ أيضا:

حفيدة عبدالرحمن أبو زهرة تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته الصحية

"عايز يشيل دوري".. حقيقة استبعاد هنا الزاهد من فيلمها مع هشام ماجد

درة مسلسل علي كلاي يسرا فيلم الست لما

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عمدة البسقلون بالمنيا يرد على جدل الـ 150 جرام ذهب: "كانت بتعدي النص كيلو"
شئون عربية و دولية

عمدة البسقلون بالمنيا يرد على جدل الـ 150 جرام ذهب: "كانت بتعدي النص كيلو"
أزمة الباب الخلفي.. قرار عاجل بشأن منظومة الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل
أخبار مصر

أزمة الباب الخلفي.. قرار عاجل بشأن منظومة الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل
ترامب: مقترح وقف النار مع إيران ليس جيدا.. والثلاثاء هو الموعد النهائي
شئون عربية و دولية

ترامب: مقترح وقف النار مع إيران ليس جيدا.. والثلاثاء هو الموعد النهائي

قبل طرحه بالسينمات.. أبرز ما قاله محمد رمضان عن فيلم "أسد"
زووم

قبل طرحه بالسينمات.. أبرز ما قاله محمد رمضان عن فيلم "أسد"
فرحة اللقاء لم تكتمل.. رحلة استقبال المسافرين تنتهي بـ 5 جثامين في سوهاج
أخبار المحافظات

فرحة اللقاء لم تكتمل.. رحلة استقبال المسافرين تنتهي بـ 5 جثامين في سوهاج

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق