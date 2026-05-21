أزهري: لا يجوز اشتراك أكثر من شخص في خروف واحد بنية الأضحية

كتب : حسن مرسي

10:56 م 21/05/2026 تعديل في 11:21 م

ذبح الاضحية

قال الدكتور محمد حمودة، أحد علماء الأزهر الشريف، إنه لا يجوز أن يشترك أكثر من شخص في خروف واحد بنية الأضحية، فالخروف يكون أضحية لشخص واحد فقط.

وأوضح "حمودة"، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" عبر قناة "الشمس"، أن الأضحية بالبقرة أو الجاموسة أو الجمل يجوز أن يشترك فيها 7 أشخاص.

وأشار إلى وجود فارق بين الأضحية والصدقات، موضحًا أنه يمكن اشتراك عدد من الأشخاص في خروف على سبيل الصدقة أو إطعام الفقراء.

ولفت إلى أن "أي حد يتبرع مع غيره يشتروا خروف ويتصدقوا بلحمه للفقراء ده جائز، لكن مش بنية الأضحية الشرعية"، مؤكدًا أن الأضحية لها شروط محددة تتعلق بالسن والسلامة وغيرها من الضوابط التي وردت في السنة النبوية.

وشدد العالم الأزهري، على أنه لا يجوز اشتراك أكثر من شخص في خروف بنية الأضحية، بينما يجوز ذلك إذا كان القصد هو التصدق أو توزيع الطعام.

