احتفلت الفنانة هيفاء وهبي بعيد الفصح الذي يوافق اليوم، الأحد 5 أبريل، وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها على "إنستجرام".

ونشرت هيفاء مجموعة صور مميزة لها، كشفت بها عن أحدث إطلالة لها على السوشيال ميديا، خطفت بها الأنظار بشكل لافت.

تفاصيل إطلالة هيفاء وهبي

وظهرت هيفاء مرتدية إطلالة أنيقة وعصرية لافتة تمزج بين الكلاسيك والجرأة بلمسة عصرية مميزة ورائعة، لتنال إعجاب الجمهور.

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "فكرة الصور تجنن"، "عيد فصح سعيد"، "قمر يا هيوفا"، "جميلة جدا"، "مثالية".

آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي

يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي كانت الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد"، وشاركها الغناء المطربة الشعبية بوسي.

وشارك في بطولة الفيلم أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبد الرازق، محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، وحاتم صلاح، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال.

كما تستعد الفنانة هيفاء وهبي خلال الفترة المقبلة لإحياء عدد من الحفلات، وطرح عدد من الأغاني.

