جومانا مراد تحتفل بتكريمها من مبادرة "قادرون باختلاف" بعد نجاح "اللون الأزرق" (صورة)

كتب : سهيلة أسامة

03:08 م 05/04/2026

جومانا مراد أثناء تكريمها في مبادرة قادرون باختلاف

شاركت الفنانة جومانا مراد جمهورها صورًا من تكريمها ضمن مبادرة "قادرون باختلاف"، وذلك بعد نجاح مسلسلها "اللون الأزرق" الذي عُرض في موسم رمضان 2026.

ونشرت جومانا مراد صورة من التكريم برفقة الفنان أحمد رزق، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "الحمد لله دائمًا وأبدًا ممتنة جدًا بتكريمي من مبادرة قادرون باختلاف، وتشرفت بوجود ودعم الأستاذة زينة توكل".

وتابعت: "وشكر خاص ليها على التكريم الغالي على قلبي، التكريم ده مسؤولية كبيرة قبل ما يكون فرحة، وبيشجعني أستمر وأبذل أكتر".

تفاصيل مسلسل "اللون الأزرق"

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي إنساني، حول عائلة تواجه صعوبات في علاج ابنهم المصاب التوحد، وتعيش الأم صراعات نفسية واجتماعية.

وشارك في بطولة مسلسل "اللون الأزرق"، الذي عُرض في النصف الثاني من رمضان 2026، كل من جومانا مراد، أحمد رزق، أحمد بدير، نجلاء بدر، رشا مهدي، حنان سليمان، نور محمود، يارا قاسم.

