وثق الفنان أحمد مالك أحدث ظهور له خلال رحلته إلى محافظة الأقصر، وظهر خلالها برفقة الفنان خالد مختار.

ونشر مالك الصور عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "الأقصر"، ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من جمهوره ومحبيه.

وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "نجم مصر"، "نورت يا حبيبي"، "تحفة"، "فنان"، "نورت الأقصر"، "أيوه كده عايزين الفنانين يحيوا السياحة بالطريقة دي"، "نجم النجوم".

تكريم أحمد مالك في ختام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

يُذكر أن أحمد مالك احتفل بفوزه بجائزة "أفضل ممثل" عن دوره في فيلم كولونيا، وذلك ضمن فعاليات حفل ختام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الذي أقيم مساء يوم الجمعة.

أبرز أحداث فيلم كولونيا

تدور أحداث الفيلم خلال ليلة واحدة طويلة تجمع بين أب وابنه، يكتشف كل منهما العديد من الأسرار عن الآخر، ويحاولان معًا تجاوز خلافات الماضي والمضي قدمًا.

ويضم فريق عمل الفيلم كلًا من كامل الباشا، ومايان السيد، وعابد عناني، وهو من تأليف محمد صيام وأحمد عامر، وإخراج محمد صيام.

آخر أعمال أحمد مالك السينمائية

يُعرض حاليًا لأحمد مالك في دور السينما فيلم "إيجي بست"، ويشاركه البطولة سلمى أبو ضيف ومروان بابلو وميشيل ميلاد، والعمل من تأليف أحمد حسني، وإخراج مروان عبدالمنعم.



