شاركت الفنانة دينا جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورًا جديدة لها أثناء تواجدها في روسيا، وسط أجواء طبيعية، كما ظهرت مع عدد من الراقصات ضمن فعاليات مهرجان Saint Petersburg.

تعليق دينا على مشاركتها في مهرجان Saint Petersburg

وحرصت الراقصات والمتدربات على التقاط الصور التذكارية مع دينا، وعلقت الأخيرة "من فعاليات مهرجان Saint Petersburg في روسيا، قد إيه حلو حب الناس".

وظهرت الراقصات في أحد الفيديوهات تهتفن باسم دينا.

الرقص الشرقي

دينا واحدة من مشاهير الرقص الشرقي في مصر والعالم العربي، إلى جانب مشاركتها في عدد كبير من الأعمال الفنية التليفزيونية والسينمائية والمسرحية.

ومن أشهر الأعمال التي شاركت فيها دينا كممثلة، أفلام: امرأة ضلت الطريق، زوجتي والذئب، الحقيقة اسمها سالم، استاكوزا، ولاد البلد، عبده موتة. وعلى المسرح قدمت: ألابندا، رد قرضي. كما أطلت في عدد كبير من المسلسلات، بينها: فريسكا، رد قلبي، ريا وسكينة، العندليب: حكاية شعب، الطوفان، رحيم، إش إش.

دينا شاركت كضيف شرف في مسلسل عرض وطلب والذي عُرض في النصف الثاني من رمضان 2026، بطولة سلمى أبو ضيف، رحمة أحمد، محمد حاتم، سماح أنور، علي صبحي، مصطفى أبو سريع، علاء مرسي، تأليف محمود عزت، إخراج عمرو موسى.

اقرأ أيضا

