توافد عدد كبير من نجوم الوسط الفني على عزاء والد الفنان حاتم صلاح، الذي يقام مساء اليوم السبت بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم.

وقدم نجوم الفن واجب العزاء منهم الفنان الكبير صلاح عبدالله والفنان محمد رياض، الفنان مصطفى غريب، الفنانة رحمة أحمد، الفنان أشرف زكي وآخرين.

ظهر الفنان حاتم صلاح في العزاء متأثرا برحيل والده وسط مواساة الأهل والأصدقاء.

حاتم صلاح يعلن عن وفاة والده

أعلن الفنان حاتم صلاح، وفاة والده، عبر منشور على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، معبرًا عن حزنه الشديد لفقدان والده، داعيًا له بالرحمة والمغفرة.

ونشر حاتم صلاح على حسابه بموقع "فيسبوك"، كلمات نعى فيها والده، مؤكدًا إيمانه بقضاء الله وقدره، ومطالبًا جمهوره ومحبيه بالدعاء للفقيد، وأن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وكتب، حاتم صلاح:"لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجلٍ مسمى ، إنا لله وإنا إليه راجعون بقلوبٍ مؤمنة بقضاء الله وقدره، أبويا وحبيبي وصاحبي صلاح علي رفاعي في ذمة الله ورحمته".

شعبة المصورين بنقابة الصحفيين تمنع تصوير العزاء

أصدر مكتب شعبة المصورين بنقابة الصحفيين بيانا أوضح خلاله رغبة أسرة الفنان حاتم صلاح في عدم تغطية عزاء والد الفنان، مؤكدين على أهمية احترام خصوصية هذا الوقت. العزاء وقت خاص للأسرة، وتفضل الأسرة الالتزام بعدم التغطية خلال هذه المناسبة.

اقرأ أيضا:



لميس الحديدي تتصدر التريند بعد رقصها مع ليلى علوي في خطوبة ابنها- صور

خالد دياب يشيد بمحمد رمضان قبل عرض فيلم "أسد"



