إعلان

توافد النجوم على عزاء والد الفنان حاتم صلاح (صور)

كتب : مروان الطيب

09:17 م 04/04/2026 تعديل في 09:36 م
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الفنان إسماعيل فرغلي
  • عرض 7 صورة
    الفنان حاتم صلاح
  • عرض 7 صورة
    محمد رياض وصلاح عبدالله
  • عرض 7 صورة
    محمد رياض وصلاح عبدالله في عزاء والد حاتم صلاح
  • عرض 7 صورة
    حاتم صلاح في عزاء والده
  • عرض 7 صورة
    تأثر حاتم صلاح في عزاء والده

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توافد عدد كبير من نجوم الوسط الفني على عزاء والد الفنان حاتم صلاح، الذي يقام مساء اليوم السبت بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم.

وقدم نجوم الفن واجب العزاء منهم الفنان الكبير صلاح عبدالله والفنان محمد رياض، الفنان مصطفى غريب، الفنانة رحمة أحمد، الفنان أشرف زكي وآخرين.

ظهر الفنان حاتم صلاح في العزاء متأثرا برحيل والده وسط مواساة الأهل والأصدقاء.

حاتم صلاح يعلن عن وفاة والده

أعلن الفنان حاتم صلاح، وفاة والده، عبر منشور على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، معبرًا عن حزنه الشديد لفقدان والده، داعيًا له بالرحمة والمغفرة.

ونشر حاتم صلاح على حسابه بموقع "فيسبوك"، كلمات نعى فيها والده، مؤكدًا إيمانه بقضاء الله وقدره، ومطالبًا جمهوره ومحبيه بالدعاء للفقيد، وأن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وكتب، حاتم صلاح:"لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجلٍ مسمى ، إنا لله وإنا إليه راجعون بقلوبٍ مؤمنة بقضاء الله وقدره، أبويا وحبيبي وصاحبي صلاح علي رفاعي في ذمة الله ورحمته".

شعبة المصورين بنقابة الصحفيين تمنع تصوير العزاء

أصدر مكتب شعبة المصورين بنقابة الصحفيين بيانا أوضح خلاله رغبة أسرة الفنان حاتم صلاح في عدم تغطية عزاء والد الفنان، مؤكدين على أهمية احترام خصوصية هذا الوقت. العزاء وقت خاص للأسرة، وتفضل الأسرة الالتزام بعدم التغطية خلال هذه المناسبة.

حاتم صلاح عزاء والد حاتم صلاح صلاح عبدالله نجوم الفن

أحدث الموضوعات

عمدة البسقلون بالمنيا يرد على جدل الـ 150 جرام ذهب: "كانت بتعدي النص كيلو"
شئون عربية و دولية

عمدة البسقلون بالمنيا يرد على جدل الـ 150 جرام ذهب: "كانت بتعدي النص كيلو"
أزمة الباب الخلفي.. قرار عاجل بشأن منظومة الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل
أخبار مصر

أزمة الباب الخلفي.. قرار عاجل بشأن منظومة الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل
احذر تناوله.. نوع أسماك سام وقد يؤدي إلى الوفاة
نصائح طبية

احذر تناوله.. نوع أسماك سام وقد يؤدي إلى الوفاة
فرحة اللقاء لم تكتمل.. رحلة استقبال المسافرين تنتهي بـ 5 جثامين في سوهاج
أخبار المحافظات

فرحة اللقاء لم تكتمل.. رحلة استقبال المسافرين تنتهي بـ 5 جثامين في سوهاج
الملك أحمد فؤاد الثاني يزور معبد أبو سمبل بأسوان
أخبار المحافظات

الملك أحمد فؤاد الثاني يزور معبد أبو سمبل بأسوان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

