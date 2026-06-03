إعلان

بإطلالة شبابية جريئة.. عبير صبري تخطف الأنظار في دبي

كتب : معتز عباس

06:49 م 03/06/2026 تعديل في 08:54 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    عبير صبري تقضي العيد في دبي مع صديقاتها (1)
  • عرض 5 صورة
    عبير صبري تقضي العيد في دبي مع صديقاتها (2)
  • عرض 5 صورة
    عبير صبري باطلالة جريئة (1)
  • عرض 5 صورة
    عبير صبري باطلالة جريئة (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها أحدث صورها خلال قضائها عطلة عيد الأضحى في مدينة دبي الإماراتية.

تفاصيل إطلالة عبير صبري

ونشرت عبير صبري مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انتسجرام"، حيث ظهرت من شرفة أحد الفنادق المطلة على البحر.

واعتمدت عبير صبري على الظهور بإطلالة جريئة ، إذ ارتدت توب أسود قصيرًا مع بنطال جينز واسع باللون الأزرق.

حازت الصور على تفاعل واسع من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بأناقتها وإطلالتها، وجاءت التعليقات كالتالي: "منورة يا أميرة"، "أجمل ما في دبي"، "اية الحلاوة دي"، "قمر مفيش زيك".

أعمال عبير صبري

وتشارك عبير صبري بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "أرض جهنم" بطولة هيفاء وهبي، عمرو عبد الجليل، تأليف شروق أحمد وعمرو عاصم، إخراج وليد محيي.

اقرأ أيضا..
شذى: "عشت سنوات من الاكتئاب وتناولت أدوية منذ 2016..وأعيش قصة حب حاليا"

تفاصيل بيان اتحاد النقابات الفنية الثلاثة بشأن فيلم "برشامة"

اطلالات النجمات عبير صبري نجوم الفن

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

وكيل الأزهر يكشف لمصراوي طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية الأزهريّة
أخبار مصر

وكيل الأزهر يكشف لمصراوي طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية الأزهريّة

بكلمات مؤثرة.. محمد محمود عبدالعزيز يحيي ذكرى ميلاد والده الراحل
زووم

بكلمات مؤثرة.. محمد محمود عبدالعزيز يحيي ذكرى ميلاد والده الراحل
تركي آل الشيخ يعلن قائمة أعلى 10 افتتاحيات للأفلام في الأسبوع الأول بالسينما..
زووم

تركي آل الشيخ يعلن قائمة أعلى 10 افتتاحيات للأفلام في الأسبوع الأول بالسينما..
"الساعة الذكية".. تفاصيل 120 دقيقة ساوم فيها مسؤول بالقليوبية ولية أمر
أخبار المحافظات

"الساعة الذكية".. تفاصيل 120 دقيقة ساوم فيها مسؤول بالقليوبية ولية أمر
بعد استهداف المطار ...الكويت تطرد دبلوماسيين إيرانيين وتخفض التمثيل الدبلوماسي
شئون عربية و دولية

بعد استهداف المطار ...الكويت تطرد دبلوماسيين إيرانيين وتخفض التمثيل الدبلوماسي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان