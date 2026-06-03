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شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها أحدث صورها خلال قضائها عطلة عيد الأضحى في مدينة دبي الإماراتية.

تفاصيل إطلالة عبير صبري

ونشرت عبير صبري مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انتسجرام"، حيث ظهرت من شرفة أحد الفنادق المطلة على البحر.

واعتمدت عبير صبري على الظهور بإطلالة جريئة ، إذ ارتدت توب أسود قصيرًا مع بنطال جينز واسع باللون الأزرق.

حازت الصور على تفاعل واسع من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بأناقتها وإطلالتها، وجاءت التعليقات كالتالي: "منورة يا أميرة"، "أجمل ما في دبي"، "اية الحلاوة دي"، "قمر مفيش زيك".

أعمال عبير صبري

وتشارك عبير صبري بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "أرض جهنم" بطولة هيفاء وهبي، عمرو عبد الجليل، تأليف شروق أحمد وعمرو عاصم، إخراج وليد محيي.

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