كشف الفنان أحمد داود، عن حضوره فيلم "إذما" مع الجمهور في طنطا يوم 5 يونيو وإسكندرية يوم 6 يونيو الجاري.

أحمد داود في طنطا

وكتب داود، عبر حسابه على إنستجرام: "سينما جلاكسي طنطا يوم الجمعة ٦/٥ حفلة الساعة ٥:٣٠ و ٨".

وأضاف: "اسكندرية، سينما رينيسانس سان ستيفانو وسينما جرين بلازا يوم السبت ٦/٦ حفلة الساعة ٧".

أحداث فيلم إذما

وتدور أحداث فيلم "إذما" حول عيسى الشواف، وهو رجل يبلغ من العمر 36 عاما، تنقلب حياته بشكل مفاجئ بعدما يتلقى رسالة غامضة من نفسه قبل 18 عامًا، لتقوده تلك الرسالة إلى لعبة كنز قديمة نسيها تماما، ومع استعادة الذكريات، تظهر في حياته صديقة طفولته "سيرا"، لينطلقا سويًا في رحلة مليئة بالغموض والمفاجآت والاكتشافات غير المتوقعة.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد داود، سلمى أبو ضيف، جيسيكا حسام الدين، وحمزة دياب، مع ظهور خاص للفنانة بسنت شوقي، والعمل من تأليف وإخراج محمد صادق.

اقرأ أيضا:

في ذكرى رحيلها الأولى.. كيف حصلت سميحة أيوب على لقب سيدة المسرح العربي؟





بعد أزمة الملحنين.. نادر حمدي يوجه رسالة لصناع الموسيقى



