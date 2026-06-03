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رسميًا.. الملك تشارلز يمنح النجم إدريس ألبا لقب "فارس"

كتب : مصطفى حمزة

03:28 م 03/06/2026 تعديل في 03:29 م
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    أدريس الباوزوجته بعد الكريم
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    إدريس البا و الملك تشارلز

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حصل النجم الإنجليزي إدريس ألبا، على لقب "فارس" رسميًا من الملك تشارلز، وذلك في الاحتفالية التي أقيمت في قلعة "وندسور" البريطانية.

ونال إدريس ألبا لقبه "السير" ضمن قائمة التكريمات الملكية، تقديرًا لخدماته ودعمه للشباب.

تفاصيل وصول "ألبا" إلى الوسام الإنجليزي

ويعد إدريس ألبا من أبرز الرموز الفنية التي بدأت مشوارها بعد الحصول على منحة من مؤسسة "كينغز تراست" البريطانية، ونجح من خلالها في الالتحاق بالمسرح الوطني الموسيقي للشباب، ودخوله مجال التمثيل، وسطوع نجمه.

وبدأت أسهم النجم البريطاني في الصعود عام 2010، حيث قدَّم دور المحقق "جون لوثر" في المسلسل الشهير "Luther"، ونال عنه جائزة "جولدن جلوب" كأفضل ممثل في مسلسل درامي.

أعمال إدريس ألبا

وشارك ألبا في بطولة عدة أفلام ناجحة، ومنها: "American Gangster" و"The Losers" و"Prometheus" و"Pacific Rim" و"A House of Dynamite"، بالإضافة إلى سلسلة أفلام "Thor".

وجسد "ألبا" شخصية الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا في فيلم "Mandela: Long Walk to Freedom"، الذي نال إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء.

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إدريس ألبا الملك تشارلز بريطانيا

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