تفاصيل بيان اتحاد النقابات الفنية الثلاثة بشأن فيلم "برشامة"

رد اتحاد النقابات الفنية الثلاثة، على الجدل المثار في الفترة الأخيرة بشأن فيلم "برشامة"، حيث أكد اتحاد النقابات رفضه التام لتخوين الأعمال الفنية والتحريض ضدها.

بيان اتحاد النقابات الفنية الثلاثة

وأكد الاتحاد في بيان رسمي، صدر بالتنسيق بين نقاباته الثلاث (السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة، والتمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، والموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل) في الاجتماع الذي عقد بينهم بخصوص فيلم "برشامة"، أن هذه الممارسات تعد شكلا من أشكال "الإرهاب الفكري" الذي تجاوزه المجتمع، ونوعا من نشر الكراهية التي لا يمكن القبول بها.

تصريح المخرج عمر عبدالعزيز

وفي المقابل، شدد رئيس اتحاد النقابات الفنية، المخرج عمر عبد العزيز، على التقدير الكامل لحق "النقد الفني الموضوعي" لكافة الأعمال السينمائية والدرامية، معتبرا أن الاختلاف في الرأي جزء أصيل من الحوار الثقافي الذي يسهم في تطوير صناعة السينما والارتقاء بها.

ويرفض الاتحاد بنقاباته الثلاثة بشكل قاطع أي ممارسات تنطوي على التخوين أو التحريض أو التكفير تجاه أي عمل فني أو صناعه، ويؤكد أن هذه الممارسات تعد من أشكال نشر الكراهية، بل وتمثل نوعا من الإرهاب الفكري الذي تجاوزه المجتمع.



ويحذر اتحاد النقابات من أن أي تجاوزات من هذا النوع ضد العاملين في المجال الفني ستُواجَه بكافة الوسائل القانونية المتاحة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أعضائها.

وجاء في نص البيان:"إن مصر الرائدة والسبّاقة في شتى مجالات الفنون، لن تسمح بعودة ممارسات الإقصاء الفكري، أو محاكمات النوايا، أو فرض الوصاية على حق المبدعين في التعبير؛ وهو الحق الذي كفله الدستور المصري ويُعد أحد الركائز الأساسية التي لا تقبل المساومة أو الانتقاص".

واختتم اتحاد النقابات الفنية بيانه بدعوة كافة أطراف المنظومة الثقافية والجمهور إلى الالتزام بقيم الحوار الحضاري واحترام الاختلاف، وتجنب خطابات التحريض التي من شأنها تهديد المناخ الإبداعي والفني في المجتمع.



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