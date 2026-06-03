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15 صورة لـ سارة سلامة أمام اللوفر بفستان أزرق قصير

كتب : معتز عباس

06:07 م 03/06/2026 تعديل في 06:16 م
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    سارة سلامة تقضي اوقاتا ممتعة في باريس
  • عرض 16 صورة
    سارة سلامة تتالق في باريس (3)
  • عرض 16 صورة
    سارة سلامة بفتسان ازرق (3)
  • عرض 16 صورة
    سارة سلامة تتالق في باريس (1)
  • عرض 16 صورة
    سارة سلامة بفتسان ازرق (2)
  • عرض 16 صورة
    سارة سلامة بفتسان ازرق (1)
  • عرض 16 صورة
    سارة سلامة امام متحف اللوفر (4)
  • عرض 16 صورة
    سارة سلامة امام متحف اللوفر (2)
  • عرض 16 صورة
    سارة سلامة امام متحف اللوفر (3)
  • عرض 16 صورة
    سارة سلامة امام متحف اللوفر (1)
  • عرض 16 صورة
    احدث ظهور لسارة سلامة (4)
  • عرض 16 صورة
    احدث ظهور لسارة سلامة (3)
  • عرض 16 صورة
    الفنانة سارة سلامة
  • عرض 16 صورة
    احدث ظهور لسارة سلامة (2)
  • عرض 16 صورة
    احدث ظهور لسارة سلامة (1)

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شاركت الفنانة سارة سلامة جمهورها أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال زيارتها للعاصمة الفرنسية باريس، حيث ظهرت أمام متحف اللوفر الشهير في أجواء مميزة خطفت الأنظار.

تفاصيل إطلالة سارة سلامة

ونشرت سارة مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة عصرية أنيقة، مرتدية فستانًا قصيرًا باللون الأزرق بتصميم يبرز رشاقتها.

والتقطت سارة مجموعة صور بجوار الهرم الزجاجي الشهير لمتحف اللوفر ، حيث حظيت الصور على تفاعل واسع من جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

انهالت التعليقات التي أشادت بجمالها وأناقتها، وجاءت كالتالي: "قمر الستات"، "جميلة أوي"، "أحلى واحدة في باريس".

أحدث أعمال سارة سلامة

شاركت سارة سلامة ببطولة مسلسل "نقطة سوداء"، بطولة كل من أحمد فهمي، ناهد السباعي، وفاء عامر، تأليف أمين جمال ومينا بباوي، إخراج محمد أسامة.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول رضوى التي تضع مع شقيقها صلاح خطة شيطانية للانتقام من عائلة السيوفي وإمبراطوريتها.


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