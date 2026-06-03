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"استدرجهن عبر مواقع التواصل".. ضبط طالب صور فتيات داخل شقته بالشرقية

كتب : فاطمة عادل

07:32 م 03/06/2026 تعديل في 08:05 م

المتهم

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الزعم بقيام أحد الأشخاص باستدراج الفتيات لممارسة أعمال منافية للآداب داخل شقة سكنية بمحافظة الشرقية، وتصويرهن بهدف ابتزازهن.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة المشار إليها، فيما واصلت الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه طالب يبلغ من العمر 19 عامًا، ومقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وعُثر بحوزة المتهم على هاتفه المحمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل ومقاطع تؤكد ارتكابه للواقعة المشار إليها، بحسب بيان وزارة الداخلية.

وبمواجهة المتهم، أقر بقيامه باستدراج بعض الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاتفاق معهن على التقابل داخل الشقة محل سكنه، كما اعترف بقيامه بتصويرهن بإرادتهن، نافيًا استخدام تلك المقاطع في ابتزازهن أو تهديدهن.

وأوضحت التحريات أن المتهم كان يتواصل مع الفتيات من خلال حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل ترتيب اللقاءات داخل الشقة الخاصة به، حيث كان يوثق تلك المقابلات باستخدام هاتفه المحمول.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، عقب ضبط المتهم والتحفظ على الهاتف المحمول المستخدم في التصوير، تمهيدًا لاستكمال الفحص الفني واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابساتها كاملة، وفحص ما إذا كانت هناك وقائع أخرى مرتبطة بالمتهم أو ضحايا محتملون لم يتقدموا ببلاغات رسمية.

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