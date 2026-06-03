كشفت الفنانة شذى، عن العديد من التفاصيل الصعبة في حياتها الشخصية، مؤكدة أنها مرت بفترات من الخذلان والاكتئاب أثرت عليها بشكل كبير.

قصة شذى مع الأدوية النفسية

وقالت شذى خلال لقائها مع الإعلامية سهير جودة عبر صفحتها على فيسبوك، إنها كانت فتاة دلوعة، لكنها مرت بفترة من التوهان والخذلان والاكتئاب، لدرجة أنها اضطرت إلى تناول أدوية تساعدها على التعايش مع الحياة، مشيرة إلى أن الإنسان يحتاج دائما إلى دعم من حوله "مفيش حد يقدر يتصرف لوحده".

وأوضحت شذى، أنها بدأت في تناول الأدوية النفسية منذ عام 2016، واستمرت عليها لسنوات طويلة قاربت 10 سنوات، لافتة إلى أنها كانت تتوقف عنها ثم تعود إليها مرة أخرى، قبل أن تتخذ قرارا نهائيا بالتوقف عن تناولها منذ العام الماضي، بعدما استعانت بعدد من الأطباء النفسيين لمساعدتها على تجاوز هذه المرحلة.

شذى وتجاربها العاطفية

وعن تجاربها العاطفية، كشفت الفنانة أنها تعرضت للخذلان ثلاث مرات بسبب الحب، موضحة أنها تجاوزت تجربتين دون أن تتركا أثرا كبيرا بداخلها، بينما ما زالت غير قادرة على مسامحة الشخص في التجربة الأخيرة.

وأكدت أن هذا الشخص كان يحاول هز ثقتها بنفسها، لكنها لم تسمح لذلك بالتأثير عليها، خاصة أنها تمتلك مسيرة فنية ناجحة وثقة كبيرة في قدراتها.

وتحدثت شذى عن حبها للحيوانات، موضحة أنها تمتلك أربعة كلاب وقطتين، وأن التعامل معهم كان يساعدها أحيانا على الخروج من حالة الاكتئاب، لكنها شددت على أن الاكتئاب في النهاية "كيميا مخ"، مؤكدة أنها تعتبر حيواناتها الأليفة بمثابة أبنائها، وأنهم يفهمونها من نظراتها.

كما أعربت عن غضبها الشديد من وقائع تسميم الكلاب، مؤكدة أن من يستطيع تسميم حيوان قد يتمادى لاحقا إلى إيذاء البشر.

وتطرقت شذى إلى علاقتها بالفنان تامر حسني، مؤكدة أن صداقتهما تمتد منذ عام 2001، وأن علاقتهما قوية ولم تشهد خلافات حقيقية، معترفة بأنها أخطأت عندما وجهت له عتابا على الملأ.

كما كشفت أن الفنان عبد الباسط حمودة سبق أن هاجمها دون سبب من وجهة نظرها، لكنه عاد بعد ذلك واعتذر لها.

وأختتمت شذى حديثها بالإعلان عن أنها تعيش حاليا قصة حب جديدة، مؤكدة أنها لم تعد تضع قواعد أو شروطا صارمة في حياتها كما كانت تفعل من قبل.

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