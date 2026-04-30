أول تعليق من طليقة أمير عيد على أزمة عزاء والدها: "كل اللي كنت محتاجاه شوية احترام"

كتب : مروان الطيب

09:02 م 30/04/2026 تعديل في 09:30 م
    أمير عيد وليلى الفاروق (1)
    أمير عيد وليلى الفاروق (3)
    أمير عيد وليلى الفاروق (4)
    أول رد من نقابة الموسيقيين تجاه التصرف الغير لائق من أمير عيد- خاص
    أمير عيد يثير الجدل بحركة غير لائقة في عزاء والد طليقته._
    حركة غير لائقة من أمير عيد في عزاء والد طليقته (2)
    حركة غير لائقة من أمير عيد في عزاء والد طليقته (3)
    حركة غير لائقة من أمير عيد
    حركة غير لائقة من أمير عيد في عزاء والد طليقته (1)

خرجت ليلى الفاروق طليقة الفنان أمير عيد عن صمتها، وانتقدت المصورين بسبب محاولاتهم المستمرة تصوير العزاء على الرغم من طلبها باحترام العزاء وعدم التصوير على حد قولها.

وأعربت ليلى الفاروق عن انزعاجها مما حدث في العزاء وكتبت عبر خاصية الاستوري على "انستجرام": "تصوير عزاء والدي، المهندس المعماري عمر الفاروق، بدون احترام لحرمة الموقف أو حتى ذكر اسمه بالشكل اللائق، شيء في منتهى قلة الذوق. والدي كان قيمة كبيرة بعلمه وأعماله، ومن بينها توسعات مسجد السيدة نفيسة ومسجد سيدي أبو الحسن الشاذلي وغيرها داخل مصر وخارجها".

وتابعت: "طلبنا منهم يمشوا باحترام، رفضوا،أخويا راح لهم تاني بصوت أعلى، برضه رفضوا. حتى بعد طلب الشرطة، استمروا، كل اللي كنت محتاجاه في اللحظة دي هو شوية احترام. ومساحة أودع فيها والدي في هدوء، أتمنى بس إننا نفتكر إن في مواقف لازم نسيب فيها الكاميرا ونحترم الإنسان".

أمير عيد يثير الجدل في عزاء والد طليقته

أثار الفنان أمير عيد حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو يُظهر قيامه بحركة وُصفت بأنها غير لائقة خلال عزاء والد طليقته، إذ اعتبر البعض أن تصرفه تجاه المصورين كان غير مناسب لطبيعة الموقف.

وأقيم عزاء المهندس المعماري عمر الفاروق والد طليقة أمير عيد اليوم الأربعاء 29 أبريل، داخل مسجد حسين صدقي بمنطقة المعادي.

فريق كايروكي يؤجل حفله الغنائي

أعلن فريق كايروكي، تأجيل الحفل الذي كان من المقرر إقامته الجمعة المقبل الموافق 4 أكتوبر، بسبب وفاة والدة قائد الفريق الفنان أمير عيد.

أمير عيد طليقة أمير عيد ليلى الفاروق

وزير الحرب الأمريكي يدافع عن ميزانية البنتاجون ويهاجم خصومه في الكونجرس..
رضا عبد العال يفتح النار على إدارة الأهلي قبل مباراة القمة (خاص)
10 أيام.. غلق طريق مصر أسوان الزراعي بسبب القطار السريع
قرار عاجل من الإسكان بشأن استرداد جدّيات الحجز بعدد من المشروعات
بعد "الإشارة الخارجة".. ياسمين عز تعلق على انتقاد أمير عيد
