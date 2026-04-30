بطولة أحمد عز.. تركي آل الشيخ يكشف عن بدء تصوير مسلسل "الأمير"

كتب : مروان الطيب

09:13 م 30/04/2026 تعديل في 09:36 م
    أحمد عز في كواليس مسلسل الأمير (2)
    أحمد عز في كواليس مسلسل الأمير (1)

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن بدء تصوير مسلسل "الأمير" بطولة الفنان أحمد عز، الذي أعلن عنه آل الشيخ منذ أيام.

ونشر المستشار مقطع فيديو من كواليس التصوير عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، ظهر خلاله الفنان أحمد عز وهو يتلقى تعليمات تصوير أحد المشاهد مع فريق العمل.

كواليس مسلسل "الأمير"

أعلن المستشار تركي آل الشيخ مؤخرا عن مسلسل بطولة الفنان أحمد عز بعنوان "الأمير"

وكشف تركي عن فريق عمل الفيلم على رأسهم المخرج العالمي ستيفن هوبكنز، وبمشاركة نخبة من نجوم العالم العربي والعالمي منهم توبا بويوكستون ومريم أوزرلي والإسباني بيدرو ألونسو والبريطاني بول أندرسون، سيناريو وحوار صلاح الجهيني.

تركي آل الشيخ يروج لـ "ليلة الأبطال"

كشف المستشار تركي آل الشيخ عن إقامة ليلة بعنوان "ليلة الأبطال" ضمن بطولة "WWE " الخاصة بمصارعة المحترفين في "موسم الرياض".

نشر تركي الملصق الدعائي الخاصة بالليلة المرتقبة عبر صفحته على "X" وكتب: "عشاق المصارعة خليكم مستعدين، ليلة الأبطال WWE تجمع أقوى الأسماء في العالم بمواجهات استثنائية بالرياض قريباً، 27 يونيو 2026، التذاكر تطرح قريباً".

جريمة تهز الصف..جدة تقتل حفيدها ونجاة أخته بطريقة صادمة والسبب مفاجأة
جلسة تصوير في الشارع.. دينا الشربيني تخطف الأنظار في أحدث ظهور
كيف تتحايل إدارة ترامب على القانون الأمريكي لتمديد حرب إيران؟
وزير الحرب الأمريكي يدافع عن ميزانية البنتاجون ويهاجم خصومه في الكونجرس..
رضا عبد العال يفتح النار على إدارة الأهلي قبل مباراة القمة (خاص)
