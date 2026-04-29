أعلنت الفنانة إسراء عبدالفتاح، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وفاة والد زوجها الفنان حمدي الميرغني.

تعليق الفنانة إسراء عبدالفتاح

وكتبت إسراء عبدالفتاح عبر خاصية القصص القصيرة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب مؤمنة بقضاء اللّٰه وقدره، توفي إلى رحمة اللّٰه تعالي حمايا العزيز، الحاج أحمد الميرغني".

آخر أعمال الفنان حمدي الميرغني

يذكر أن آخر أعمال الفنان حمدي الميرغني مسرحية "متصغروناش" التي عرضت بالمملكة العربية السعودية، في مارس الماضي.

مسرحية "متصغروناش" برعاية الهيئة العامة للترفيه، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ومن بطولة: أكرم حسني، بيومي فؤاد، آية عبدالرازق، ومن إخراج وليد طلعت.

