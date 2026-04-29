حفل مشوار المطرب هاني شاكر بمواقف عديدة مثيرة، ومنها انتشار مقاطع فيديو يقدم فيها المطرب عمرو دياب واحدة من أشهر أغانيه.

وتحدث هاني شاكر، الذي يخضع حالياً للعلاج في العناية المركزة بفرنسا، في حوارات سابقة له عن كواليس تقديمه أغنية "بتحبيه"، بالتزامن مع انتشارها بصوت عمرو دياب.

هاني شاكر وحقيقة غضبه من عمرو دياب

ورد هاني شاكر على الاتهامات التي طاردت عمرو دياب بالتعدي على الأغنية، وحقيقة غضبه من ذلك، خلال ظهوره في برنامج "سهرانين" الذي قدمه الفنان أمير كرارة عبر قناة "ON E".

وقال شاكر: "أغنية بتحبيه للشاعر بهاء الدين محمد والملحن حسن أبو السعود، سمعوها ليا وكانوا سمعوها لعمرو دياب قبل كده، وطلع في حفلة من حفلاته غناها بلحنه هو".

وعن موقف عمرو دياب، قال: "عندما عرف أنني أخذت الأغنية وسجلتها في الاستوديو، انتهت المسألة وباركنا لبعضنا البعض".

وتابع هاني شاكر: "باركنا لبعض وقلت له أنا فرحان أنك غنيتها بطريقتك".

وأوضح هاني شاكر: "الذي يتخذ قرار تسجيل الأغنية تصبح من نصيبه، أنا أرى الموضوع مثل النصيب؛ تأتيك الأغنية وتأتي لغيرك، ومن تكون من نصيبه هو من يتخذ قرار تسجيلها وغنائها".

حالة هاني شاكر الصحية

ويخضع المطرب هاني شاكر حالياً للمتابعة الدقيقة في العناية المركزة بإحدى مستشفيات فرنسا، نظراً لحرج حالته الصحية بعد انتكاسة في التنفس عانى منها مؤخراً.

وكانت أزمة هاني شاكر الصحية قد بدأت في بداية مارس الماضي، حيث خضع للعلاج في مصر وأجريت له جراحة دقيقة لاستئصال القولون بالكامل، قبل سفره إلى فرنسا ودخوله العناية المركزة هناك.

قبل حسام السيلاوي.. هؤلاء النجوم واجهوا تهمة ازدراء الأديان





"صوت مصر".. هل يشعل حفل شيرين عبدالوهاب نزاعاً جديداً بينها وبين أنغام؟



