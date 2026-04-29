نظم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ماستر كلاس للمخرج الكبير خيري بشارة، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة التي انطلقت بحفل افتتاح أقيم على مسرح سيد درويش- أوبرا الإسكندرية، مساء يوم الاثنين الماضي.



خيري بشارة يتحدث عن علاقته بالمخرجين الشباب



كشف المخرج خيري بشارة تفاصيل علاقته الخاصة بجيل المخرجين الشباب، وتحديدا عمر الزهيري، والذي يدير الجلسة، مشيرا إلى أن التواصل بينهما بدأ برسالة تلقاها أثناء وجوده في الولايات المتحدة قبل أن تتحول هذه المصادفة إلى صداقة إنسانية وفنية عميقة.

وأوضح بشارة أنه التقى الزهيري لاحقا في باريس بشكل غير متوقع لتتوطد العلاقة أكثر وكشف إعجابه الكبير بتجربته السينمائية منذ فيلمه الأول ريش الذي وصفه بالعمل البديع وأكد أن ابنه الذي يدرس السينما يحرص دائما على متابعة أفلام الزهيري.

خيري بشارة: أرى في عمر الزهيري مخرج يعيش في حب الحياة

وأضاف بشارة أنه يرى في الزهيري مخرج يعيش في حب الحياة وأعرب عن أمله في أن يقدم عملا سينمائيا جديدا قريبا، مؤكدا رغبته في الاستفادة من هذه الطاقة الإبداعية في تجارب قادمة.

وتحدث الزهيري عن رحلته مع السينما و أنه يفضل أن يتمهل في تقديم أعماله وأن فيلمه الجديد قيد التحضير حاليا. واستعاد بداياته حين كان يميل إلى الأفلام المعقدة والواقعية المفرطة قبل أن تتغير نظرته تدريجيًا.

وكشف الزهيري أن نقطة التحول جاءت أثناء مشاهدته لفيلم كابوريا من إخراج خيري بشارة، مشددا أن وقتها انبهر بأسلوبه في المزج بين الجدية وخفة الظل، واعتبرها تجربة إخراجية استثنائية لا تتكرر وأوضح أنه أرسل لـ بشارة رسالة في ذلك الوقت دون أن يعرفه شخصيا وعبر عن إعجابه لتكون تلك الرسالة بداية صداقة مستمرة حتى اليوم.

جاء اللقاء ضمن ماستر كلاس أقيم اليوم الأربعاء داخل المتحف اليوناني الروماني، أداره المخرج عمر الزهيري، متناولا تجربة بشارة وعلاقته بسينما الشباب، وسط حضور من صناع السينما والمهتمين بالفن، بينهم: صفي الدين محمود، ميرفت أبو عوف، يسري نصر الله، أحمد كمال.



