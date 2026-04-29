بعد 3 سنوات من ارتدائها الحجاب.. زيزي عادل: "الحمد لله على نعمة الستر"

كتب : منال الجيوشي

03:25 م 29/04/2026 تعديل في 04:19 م

زيزي عادل

كشفت الفنانة المعتزلة زيزي عادل، عن سعادتها باتخاذ خطوة ارتداء الحجاب منذ ٣ سنوات، وعلقت على الأمر عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

ماذا قالت زيزي عادل عن الحجاب؟

وكتبت زيزي عادل: "بعد مرور ٣ سنين حجاب، عايزة أقول إن الحجاب هو ساتر ستر المرأة جسديا وروحيا، الحجاب هو إعلان بأن المرأة ليست مباحة لأذى النظرات لكل من هب ودب".

وتابعت: "الحجاب فرض وستر وحشمة وعفة ويعطيكي هيبة ووقار، إن المرأه المحجبة تفرض احترامها على الجميع، الحجاب يزرع الحياء في نفس المرأة ويشعرها بعزتها وأن أنوثتها محفوظة لمن يستحقها فقط".

وأضافت: "علموا بناتكم إن الحجاب ستر وحشمة وحياء وتمسك بأمر ربك لأنه أمرها بالستر لتُصان، فهي ليست جسدا يعرض بل جوهرة ثمينه تحفظ، الحجاب هو ستر المرأة لزينتها وبدنها، باختصار الحجاب ليس مجرد قطعه قماش".

واستكملت: "الحجاب هو حصن المرأة هو حصانة ربانية يجعل كل من حولك يحترم عقلك قبل شكلك، الحجاب هو رساله صامتة تقول للجميع أنا مؤمنة، الحجاب هو تاج الستر في زمن ضاعت فيه الموازين الحمد للّه على نعمة الستر".

اعتزال زيزي عادل

وكانت الفنانة زيزي عادل، قد أعلنت منذ ٣ سنوات، اعتزال الفن، وأكدت وقتها أن هذا القرار هو الأهم في مسيرتها الفنية.

من ماكينة صغيرة إلى حلم كبير.. "الحاجة رضا" تطرز نجاحها بعد التقاعد في
إيقاف نجما الأهلي وبيراميدز.. عقوبات الجولة الرابعة من الدوري المصري
خيري بشارة: فاتن حمامة من أعظم الناس اللي اشتغلوا معايا وكنت أناديها بـ"تونة"
“التعامل بالمثل”.. الزمالك يمنح الأهلي 25 دعوة فقط لمباراة القمة
8 أطعمة تفعل العجب بالدماغ.. لن تتوقع فوائدها

