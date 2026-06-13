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شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي أحدث صور من كواليس تصوير مسلسل "الأمير"، الذي يقوم ببطولته أحمد عز.

ونشر تركي صورًا من تصوير مشهد أكشن صعب عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "ابتديت اخاف على عز والشباب والله".

وتفاعل المتابعين مع التدوينة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أولادنا كلهم رجالة"، "إحنا المصريين"، "متخافش على الفراعنة"، "مصر كلها جامدين"، "دول أسود مصريين".

أحداث وأبطال مسلسل الأمير

يُعد مسلسل "الأمير" من أبرز وأضخم الأعمال الدرامية العربية المنتظرة خلال الفترة المقبلة، ويأتي برعاية الهيئة العامة للترفيه، بطولة العمل النجم أحمد عز، النجم بيدرو ألونسو إلى جانب مجموعة كبيرة من نجوم الوطن العربي والعالم.

المسلسل الأمير من تأليف صلاح الجهيني وفكرة المستشار تركي آل الشيخ وإخراج ستيفن هوبكنز، ومن إنتاج ستوديوهات صلة بالتعاون مع منصة شاهد و mbc وبدعم من الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

أبطال فيلم "7Dogs"

يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، نجم بوليوود سلمان خان، والفيلم من قصة المستشار تركي آل الشيخ.

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