كشفت المطربة شيرين عبدالوهاب عن استعدادها للمشاركة مع المطرب محمد حماقي في "دويتو" غنائي يقدم في ألبومه المقبل، وذلك في إطار خطة عودتها إلى الساحة الغنائية بعد أزمتها الصحية.

وأعلنت شيرين عن "الدويتو" مع محمد حماقي خلال مداخلتها الهاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، مؤكدة أن الأغنية "مفاجأة" تقدم في ألبومه المقرر طرحه الشهر المقبل.

مفاجآت شيرين عبدالوهاب ومحمد حماقي



ويأتي "الدويتو" الذي أعلنت شيرين عبدالوهاب عن تقديمه بعد 13 عاماً من مشاركتها الغناء مع محمد حماقي في حفل أقيم بالجامعة الكندية في مايو 2013.

وفاجأ محمد حماقي جمهور الحفل الذي أقيم في الجامعة الكندية بالإعلان عن وجود شيرين عبدالوهاب، وطلب منها الصعود إلى المسرح وسط هتافات الجمهور.

وشاركت شيرين عبدالوهاب مع محمد حماقي في تقديم أغنيته "من قلبي بغني"، وبعدها قدم حماقي معها أغنيتها "على بالي".

وأكدت شيرين في كلمة وجهتها إلى الجمهور على صداقتها القوية التي تجمعها مع حماقي منذ فترة طويلة وحبها له ولأعماله، وأنها سعيدة بالتواجد معه على المسرح وسط جمهوره.

ماذا قال محمد حماقي عن شيرين؟



وقال محمد حماقي من جانبه إن صوت شيرين عبدالوهاب من أحلى الأصوات في مصر، وأنه يحب أغانيها.

يُذكر أن محمد حماقي انضم إلى شركة "سوني" العالمية، وتعاقد معها على إنتاج ألبومه المقرر طرحه في مايو المقبل، وقدمت شيرين عبد الوهاب أول أغانيها "عايزة أشكي" بعد تعاقدها مع نفس الشركة أيضاً.

فيديو يرين عبد الوهاب ومحمد حماقي







أقرأ ايضا :

بكاء نادية مصطفى على الهواء بسبب الحالة الصحية للفنان هاني شاكر





أبرزهم ابنة علي الحجار ونجل رمضان.. أبناء ورطوا آباءهم في مواقف محرجة



