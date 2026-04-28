دخلت الفنانة نادية مصطفى، في حالة من البكاء خلال حديثها عن الحالة الصحية للفنان الكبير هاني شاكر وسط دعوات الملايين من جمهوره ومحبيه.



وحلت الفنانة نادية مصطفى ضيفة في مداخلة هاتفية على برنامج "حضرة المواطن" تقديم الإعلامي سيد علي، ويعرض البرنامج على قناة "الحدث اليوم".

وتحدثت خلال المداخلة عن كواليس حالة الفنان هاني شاكر الصحية، كما أعربت عن انزعاجها بسبب تداول شائعات حول وفاته.

تصريحات نادية مصطفى عن هاني شاكر

وقالت نادية مصطفى: "هاني شاكر فنان وقامة كبيرة أوي العالم العربي كله أجمع عليها على فنه واحترامه وإنسانيته، وبالنسبة لي المهمة صعبة وصعبة أكتر لأني بتكلم على أخ وعشرة عمر أنا وهاني ونهلة أصدقاء عمر حقيقي، وأنا كنت رافضة إني أعمل مداخلة، وأهم حاجة عندنا إننا ندعي لهاني ويستاهل كل الخير وإننا ندعي له بصدق وبقلب والأزمة والمحنة دي تمر".

وتابعت: "وفي ناس كتير بتقول كلام ملوش أساس من الصحة، وناس مالهمش علاقة بالحدث بيتدخلوا في الحدث ومعرفش إيه المبررات بتاعتهم، وكان لازم النهاردة أقف وقفة عشان أتكلم".

وعن تفاصيل حالة هاني شاكر الصحية قالت: "هو دلوقتي الوضع كما هو عليه من ساعة مشكلة التنفس مفيش تحسن ولا فيه تدهور، وده كلام من نهلة زوجته، وأنا بخاف أتكلم عن هاني بخاف انفعل وممكن يدي صورة مش حلوة للناس".

وتأثرت نادية مصطفى وأجهشت في البكاء بسبب حالة الفنان هاني شاكر وقالت: "أنا عملت المداخلة دي عشان أشكر كل الناس اللي قالت كلمة حق، واللي تمنوا لهاني بالخير والصحة ودعوله له بقلب وبصدق، وأنا من جوايا ومن قلبي بقول يارب يرجع لنا بألف سلامة يارب".

نادية مصطفى تنفي شائعة وفاة هاني شاكر

ونفت الفنانة نادية مصطفى ما تردد خلال الساعات الماضية من شائعات حول وفاة الفنان هاني شاكر، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية تماما من الصحة.

وأوضحت نادية مصطفى، أنها تواصلت هاتفيا مع السيدة نهلة زوجة الفنان هاني شاكر، حيث طمأنتها على حالته، وترجو الدعاء له بالشفاء وعودته لجمهوره وأسرته.

وأضافت، أن زوجة الفنان طلبت منها توضيح الحقيقة للجمهور، والتأكيد على أن أي أخبار تتعلق بهاني شاكر يجب أن تصدر فقط من نجله أو من خلال نقابة المهن الموسيقية عن طريق الفنان مصطفى كامل والفنانة نادية مصطفى.

