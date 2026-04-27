كرم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الثانية عشرة خلال حفل افتتاحه المقام حاليا بمسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، المونتيرة منى ربيع والماشينست حسن جاد وسلمهما التكريم المخرج خيري بشارة.

كلمة منى ربيع بعد تكريمها في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وخلال تكريمها قالت المونتيرة منى ربيع: "أنا بحب كل المخرجين اللي بشتغل معاهم، شكرا يسري نصر الله وخيري بشارة ويا رب أفضل أشتغل لحد ما أمشي".

كما تسلم حسن جاد تكريمه، وأعرب عن سعادته بتكريمه مطالبا الجميع بالحفاظ على السينما.

نجوم الفن وصناع السينما في افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

شهد حفل الافتتاح حضور الدكتورة جيهان زكي وزير الثقافة، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، ومحمد محمود رئيس المهرجان، وموني محمود المدير التنفيذي للمهرجان، ومحمد سعدون مدير المهرجان، والفنان باسم سمرة، الفنان عصام عمر، المخرج يسري نصر الله، الفنان صبري فواز، والفنانة ركين سعد.

إلى جانب حضور كل من: الفنان محمد ممدوح، الفنان خالد كمال، المخرج خيري بشارة، الفنان حسام داغر، السيناريست هيثم دبور، الفنان كامل الباشا، المنتج محمد مشيش، المنتج صفي الدين محمود، الفنان أحمد كمال.

