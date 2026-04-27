كامل الباشا يتسلم تكريم أحمد الدنف من الإسكندرية للفيلم القصير .. ويعلق: فلسطين أقوى من الاحتلال

كتب : منى الموجي

08:50 م 27/04/2026

كرم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الثانية عشرة، المخرج والمصور الفلسطيني أحمد الدنف، خلال حفل الافتتاح المقام حاليا بمسرح سيد درويش، وتسلم الجائزة عنه الفنان الفلسطيني كامل الباشا.

كلمة كامل الباشا في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وقال كامل الباشا "عايز أقول حاجة لـ أحمد الدنف : أنت صوتنا في المستقبل. كمان عايز أقول إن فلسطين أقوى من الاحتلال، أقوى من الصهيونية وبإذن الله راح ننتصر".

شهد الحفل حضور الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، ومحمد محمود رئيس المهرجان، وموني محمود المدير التنفيذي للمهرجان، ومحمد سعدون مدير المهرجان، والفنان باسم سمرة، الفنان عصام عمر، المخرج يسري نصر الله، الفنان صبري فواز، وركين سعد.

أبرز حضور مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

إلى جانب حضور كل من: المونتيرة منى ربيع، الفنان محمد ممدوح، الفنان خالد كمال، المخرج خيري بشارة، الفنان حسام داغر، السيناريست هيثم دبور، الفنان كامل الباشا، المنتج محمد مشيش، المنتج صفي الدين محمود، الفنان أحمد كمال.

تقام الدورة الثانية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في الفترة من 27 أبريل لـ 2 مايو بمدينة الإسكندرية، وتشهد عرض عدد كبير من الأفلام القصيرة من مختلف أنحاء العالم.

