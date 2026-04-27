حرص عدد كبير من الفنانين ونجوم الوسط الفني على حضور حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في نسخته الثانية عشرة، المقام حاليا على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية.

حضور حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية الفيلم القصير

شهد الحفل تواجد الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، ومحمد محمود رئيس المهرجان، وموني محمود المدير التنفيذي للمهرجان، ومحمد سعدون مدير المهرجان، الفنان باسم سمرة، والفنان محمد ممدوح، الفنان عصام عمر، المخرج يسري نصر الله، الفنان صبري فواز، والفنانة ركين سعد.

إلى جانب حضور كل من: المونتيرة منى ربيع، الفنان خالد كمال، المخرج خيري بشارة، الفنان حسام داغر، السيناريست هيثم دبور، الفنان كامل الباشا، المنتج محمد مشيش، المنتج صفي الدين محمود، الفنان أحمد كمال.

تكريم عصام عمر في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

ويشهد حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تكريم الفنان عصام عمر، والمخرج الفلسطيني أحمد الدنف، والمونتيرة منى ربيع.

تقام الدورة الثانية عشر من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في الفترة من 27 أبريل لـ 2 مايو بمدينة الإسكندرية، وأسس المهرجان وينظمه جمعية دائرة الفن، برعاية وزارة الثقافة، هيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، ومحافظة الإسكندرية.

