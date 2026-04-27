عصام عمر وخيري بشارة يصلان حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

كتب : منى الموجي

07:19 م 27/04/2026
    عصام عمر
    خيري بشارة في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير
    عصام عمر وخيري بشارة

تصوير- منى الموجي:

وصل قبل قليل إلى مسرح سيد درويش- أوبرا الإسكندرية، الفنان عصام عمر لحضور حفل افتتاح الدورة الثانية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، واستلام تكريمه، إذ اختاره القائمون على المهرجان لمنحه جائزة هيباتيا الذهبية.

عصام عمر وخيري بشارة يحضران مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

والتقى عصام بالمخرج خيري بشارة على السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، والتقطا الصور التذكارية معا.

كان المهرجان استقبل هذا العام عددا كبيرا من الأفلام المصرية، وهو ما شجع القائمين عليه على إطلاق مسابقة خاصة تحمل اسم المخرج الكبير خيري بشارة ولا تشترط العرض الأول، وتضم 20 فيلما.

أبرز أعمال عصام عمر

عصام عمر من أبرز الممثلين الشباب في مصر خلال السنوات الأخيرة، وحقق حضورًا قويًا ونجاحاً كبيرا بأعماله الفنية، تخرج في قسم المسرح بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، وقدم العديد من المسرحيات، ودخل عالم السينما من خلال الأفلام القصيرة منها: (شيفت مسائي - بطل رأس السنة).

بدأت شهرة عصام عمر مع مشاركاته في عدد من الأعمال الدرامية، لكن انطلاقته الحقيقية جاءت مع مسلسل بالطو الذي حقق نجاحًا واسعًا وساهم في ترسيخ اسمه كأحد الوجوه الصاعدة بقوة في الساحة الفنية.

قدم عصام عمر مسلسلات: بطل العالم وعين سحرية، إلى جانب مسار إجباري، وفي السينما حقق نجاحاً كبيرة بأفلامه، أبرزها: سيكو سيكو الذي احتل المركز الثاني في قائمة الأفلام الأكثر دخلاً في مصر، ورحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو.

يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صُنّاع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الحبس 3 أشهر للمحامي نبيه الوحش في اتهامه بسب وقذف خالد منتصر
حوادث وقضايا

الحبس 3 أشهر للمحامي نبيه الوحش في اتهامه بسب وقذف خالد منتصر

السيستم الجديد "غير فعال".. تحرك برلماني عاجل بشأن تأخر مستحقات أصحاب المعاشات
أخبار مصر

السيستم الجديد "غير فعال".. تحرك برلماني عاجل بشأن تأخر مستحقات أصحاب المعاشات
موبايل ومراية.. والدة عروس بورسعيد تكشف اللحظات الأولى لرؤية جثمان ابنتها
أخبار المحافظات

موبايل ومراية.. والدة عروس بورسعيد تكشف اللحظات الأولى لرؤية جثمان ابنتها
حقيقة تعطل أحد قطارات الخط الثالث للمترو.. مصدر يكشف التفاصيل
أخبار مصر

حقيقة تعطل أحد قطارات الخط الثالث للمترو.. مصدر يكشف التفاصيل
هل ترتفع أسعار خدمات المحمول الفترة القادمة؟ الشعبة تجيب
اقتصاد

هل ترتفع أسعار خدمات المحمول الفترة القادمة؟ الشعبة تجيب

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي 0 -0 بيراميدز.. الدوري المصري
لحسم "الفتنة الغذائية".. أول تعليق من الصحة على أسئلة الفنان تامر حسني
تحذير مهم من الجيش.. أسلوب جديد للنصب مرتبط بالإجراءات التجنيدية
بعد جدل نظام ضياء العوضي.. ننشر "دليل الصحة" الغذائي لنمط حياة مثالي