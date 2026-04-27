بعد تخطي المليون مشاهدة.. مفاجآت في كواليس "الحضن شوك" التي أعادت شيرين عبدالوهاب

كتب : مصطفى حمزة

01:37 م 27/04/2026

شيرين عبد الوهاب

واصلت أغنية "الحضن شوك" التي قدمتها المطربة شيرين عبدالوهاب، تصدر قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجاً على موقع "يوتيوب".

وحققت الأغنية ما يزيد على مليون و200 ألف مشاهدة، لتتربع على المركز الأول في قوائم "التريند" الموسيقي.

مفاجآت أغنية شيرين عبدالوهاب

شهدت كواليس "الحضن شوك" عدة مفاجآت، أولها طرح شيرين عبدالوهاب الأغنية من خلال شركة "سوني" العالمية في الشرق الأوسط، ويمثلها المنتج رامي محسن.

وجاء هذا التعاون بعد صراع قضائي دام سنوات بين المطربة وشركة "روتانا"، حول العقد الموقع بينهما في عام 2019، وما إذا كان ما زال سارياً أم انتهى.

وتعاونت شيرين في "الحضن شوك" مع المنتج ميدو فؤاد، الذي قام بدور المنتج المنفذ للأغنية، وكشف في تصريح خاص لـ "مصراوي"، أن التسجيل تم قبل أيام قليلة من طرحها.

عزيز وناصر بجاتو

وعادت شيرين عبدالوهاب مؤخراً إلى مدير أعمالها السابق ناصر بجاتو، وذلك بعد 23 عاماً من أول تعاون بينهما، إذ كان يتولى إدارة أعمالها في عام 2003.

وواجهت المطربة على مدار السنوات الماضية أزمات عديدة، تم خلالها الاتفاق مع أكثر من مدير أعمال قبل إعلان التراجع عن التعاون.

وضمت قائمة مديري أعمالها الذين أوقفت التعاون معهم: ياسر خليل، كريم الحميدي، سارة الطباخ، إيهاب صالح، ميمي فؤاد، ونبيل إدوارد.

ولعب عزيز الشافعي دوراً هاماً في إعادة شيرين عبد الوهاب إلى الساحة الغنائية -حسب تأكيدها في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب- إذ كتب ولحن "الحضن شوك"، وشارك مع الموزع الموسيقي توما في الترويج لها.

وكانت شيرين قد تعاونت مع عزيز الشافعي في ألبومها السابق، حيث كتب ولحن لها أغنيتي "بتمنى أنساك" و"عسل حياتي".

