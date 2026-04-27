احتفل المخرج وليد الحلفاوي بخطوبته على سارة جمال الدين في أجواء عائلية، شهدت حضور الأهل والأصدقاء المقربين بالوسط الفني.

أحمد جمال سعيد يحضر خطوبة المخرج وليد الحلفاوي

وحضر حفل الخطوبة من الفنانين أحمد جمال سعيد، وسادت حالة من الفرحة والسعادة بين الحضور.



فيلم درويش .. آخر أعمال المخرج وليد الحلفاوي بالسينما

كانت آخر أعمال المخرج وليد الحلفاوي، فيلم "درويش" الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال التي تمزج بين التشويق والأكشن والكوميديا، وتدور أحداثه في فترة الأربعينيات حول شخصية محتال يجد نفسه في مواجهة سلسلة من التحديات، ليتحول عبر مغامرات غير متوقعة إلى بطل مختلف بطابع إنساني.

فيلم "درويش"بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد شاهين، تارا عماد، مصطفى غريب، خالد كمال، إسلام حافظ، وأحمد عبدالوهاب، إلى جانب عدد من الفنانين.

