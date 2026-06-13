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رحل عن عالمنا الفنان الكبير هاني شاكر في 3 مايو الماضي عن عمر ناهز 73 عامًا، بعد صراع مع المرض، ليترك خلفه إرثًا فنيًا كبيرًا وشكّل جزءًا مهمًا من تاريخ الأغنية العربية.

وخلال مسيرته، تعاون هاني شاكر مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين في الوطن العربي، مقدمًا أعمالًا خالدة ما زالت حاضرة في وجدان الجمهور حتى اليوم.

ومع حلول ذكرى الأربعين على رحيله، حرص عدد كبير من نجوم الفن على إحياء ذكراه، من خلال رسائل مؤثرة وكلمات نعي عبّروا فيها عن مكانته الفنية والإنسانية.

وفي السطور التالية، نستعرض أبرز الفنانين الذين تحدثوا عن الراحل هاني شاكر:

صفحة هاني شاكر على فيسبوك

أحيا القائمون على الصفحة الرسمية للفنان الراحل هاني شاكر ذكرى مرور أربعين يومًا على وفاته، التي وقعت الشهر الماضي عن عمر ناهز 73 عامًا، عقب صراع مع المرض.

ونشرت الصفحة صورة للفنان الراحل، ارفقتها بدعاء، جاء فيه: "اللهم في ذكرى الأربعين لرحيله، نسألك أن يتغمده بواسع رحمتك، وأن تغفر له ذنوبه، وتبدل سيئاته حسنات، وأن تجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم آنس وحشته، ونوّر مرقده، وافتح له أبواب رحمتك ورضوانك، واجعل ما أصابه رفعةً له وتكفيرًا لسيئاته".

نادية مصطفى

حرصت المطربة نادية مصطفى ذكرى الأربعين على إحياء ذكرى الأربعين لوفاة الفنان هانى شاكر، وكتبت عبر حسابها على موقع الفيس بوك: "اليوم مر أربعون يوماً على رحيل الغالي هاني شاكر وما زلت لا أصدق الغياب، هناك أشخاص يرحلون بأجسادهم فقط أما أثرهم الطيب ومحبتهم الصادقة وسيرتهم العطرة وأخلاقهم الراقية فتبقى شاهدة عليهم إلى الأبد، وهاني كان واحداً من هؤلاء الذين تركوا في القلب بصمة لا تمحوها الأيام ".

وأضافت: " لم يترك هاني وراءه فقط ذكريات ومحبة في قلوب من عرفوه بل ترك أيضاً فناً مهذباً راقياً يشبه أخلاقه الرفيعة وقيمه النبيلة. فناً احترم جمهوره ولامس المشاعر بصدق فبقي وسيبقى شاهداً على صاحبه تماماً كما تبقى السيرة الطيبة شاهدة على أصحابها".

وتابعت: "في ذكرى الأربعين لا نملك إلا الدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يجعل الله قبره روضة من رياض الجنة، وأن يجزيه عن كل خير قدمه في حياته خير الجزاء، وأن يلهم أسرته وجمهوره فى أنحاء الوطن العربى الصبر، رحمك الله يا هاني وأسكنك فسيح جناته وجمعنا بك في دارٍ لا فراق فيها ولا ألم، الفاتحة والدعاء له بالرحمة".

ندى بسيوني

كشفت الفنانة ندى بسيوني عن واقعة إنسانية مؤثرة اكتشفتها بالصدفة، حيث علمت بقيام أحد الأشخاص بإهداء "كولدير للمياه" كصدقة جارية على روح الفنان الراحل هاني شاكر، تزامنًا مع ذكرى الأربعين لرحيله.

وشاركت ندى بسيوني متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" بصورة لكولدير المياه، والذي تضمن صورة الفنان الراحل، ومدون عليه عبارة: "صدقة جارية على روح الفنان هاني شاكر".

وأضافت: "انبسطت جدا لما لقيت ناس عاملين "كولدير مياه" صدقة لروح الفنان الجميل الراحل "هاني شاكر" ، في مكان على الطريق الصحراوي ، قد ايه اللي عمل كده شخص جميل وقلبه طيب ومحب بجد لهاني شاكر".

وأضافت: "صورتها وقلت لازم الناس تشوفها، وبصراحة عنيا دمعت ، ودعيت للفنان الخلوق بالرحمة على قد رقيه وأخلاقه ومحبة الناس ليه ، فعلا اللي بيفضل مننا بعد الرحيل هي السيرة الحلوة ، الله يرحمه بحق يوم الجمعة ويجعل سيرتنا طيبة".

المخرجة بتول عرفة

أعادت المخرجة بتول عرفة نشر مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك ظهر خلاله هاني شاكر وهو يغني لها أغنية "عقبالك يوم ميلادك"، خلال الاحتفال بعيد ميلادها أثناء التصوير.

وكتبت المخرجة: "الفيسبوك النهارده طلع لى الڤيديو دا للفنان هاني شاكر وهو بيغنى لي عقبالك يوم ميلادك في عيد ميلادي اللي عملهولي مفاجأة هو و كارول أثناء التصوير ".

وأضافت: "الغريب إن النهاردة ذكرى الأربعين للأستاذ هاني شاكر و كإن الفيسبوك بيفكرني بلطفه و جماله وأخلاقه، هتفضل فى قلوبنا يا ألطف وأصدق فنان تشرفت بمعرفته إنسانياً و فنياً، أسألكم الدعاء للمغفور له بإذن الله الأستاذ هانى شاكر ".

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