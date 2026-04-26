أثار الفنان الكوميدي الأمريكي ذو الأصول المصرية، رامي يوسف، غضب أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد ظهوره في برنامج الأطفال الشهير "شارع سمسم-Sesame Street"، بمناسبة الاحتفال بشهر التراث العربي الأمريكي.

وظهر رامي يوسف في مقطع فيديو مع الدمية الشهيرة "إلمو"، وهو يقوم بتعليمه بعض الكلمات العربية البسيطة مثل "حبيبي" و"السلام عليكم"، وهو ما قوبل بردود فعل غاضبة من أنصار دونالد ترامب،و بعض التيارات المحافظة في الولايات المتحدة.

هجوم "فوكس نيوز"

وانتقد ريموند أرويو المحلل في قناة "فوكس نيوز"، ظهور رامي يوسف في البرنامج الشهير، قائلاً: "أتمنى لو يقتصر برنامج شارع سمسم على تعليم الأطفال الحروف والأرقام، ويترك تعليم اللغة العربية لغيره".

وتابع ساخرا: "قريباً سنرى بيرت وإرني يصليان خمس مرات يومياً متجهين نحو الشرق".

رد رامي الساخر

و رد رامي يوسف على هذا الهجوم خلال استضافته في برنامج "ذا فيو-The View"، حيث قال مازحاً: "أشعر بهم تماماً.. أعتقد أنهم قلقون بشأن صعوبة إتقان اللغة العربية، خاصة وأنهم من مؤيدي ترامب".

وأضاف قائلاً: "تخيلوا أن رئيسكم يغرد في عيد الفصح قائلاً (الحمد لله)، والآن يبدو قول إلمو (حبيبي) بمثابة تهديد بالنسبة لهم".

من هو رامي يوسف؟

فنان كوميدي أمريكي من أصول مصرية، يبلغ من العمر 35 عاماً؛ إذ ولد عام 1991 في مدينة نيويورك لأبوين مصريين.

درس رامي العلوم السياسية في البداية، قبل أن يقرر ترك الدراسة لاحتراف فن الـ "ستاند أب كوميدي". بدأ مشواره التمثيلي بالمشاركة في أعمال بارزة، منها فيلم "Why Him؟" ومسلسل "Mr. Robot".

ونجح رامي يوسف في لفت الأنظار إليه بقوة عقب ظهوره المميز في البرنامج الشهير "The Late Show with Stephen Colbert".

في عام 2019، أطلق مسلسله الشهير الذي يحمل اسمه "Ramy" ، وتناول فيه بأسلوب كوميدي ساخر تجربة الجيل الثاني من المهاجرين المسلمين في أمريكا. وحقق المسلسل نجاحاً هائلاً، فاز من خلاله بجائزة "جولدن جلوب" لأفضل ممثل في مسلسل كوميدي، كما نال عدة ترشيحات لجوائز "إيمي".

ويشتهر رامي يوسف بجرأته السياسية؛ حيث علق كثيراً في عروضه على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه المهاجرين، وقدم عروضاً شهيرة تحت عنوان "والدي عمل لدى ترامب".

